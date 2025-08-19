Fastighetsförvaltare
Vill du förvalta och utveckla Hallstahammars kommuns fastighetsbestånd, och därmed göra skillnad för kommunens verksamheter och invånare? Brinner du för att skapa hållbara miljöer för framtiden? Då kan tjänsten som fastighetsförvaltare till Tekniska förvaltningen vara precis vad du söker!
Som fastighetsförvaltare hos Hallstahammars kommun kommer du att ha en viktig roll i att säkerställa att våra fastigheter är i gott skick och används på bästa sätt. Dina arbetsuppgifter är varierande och bidrar till att förbättra kommunens fastigheter och den service vi erbjuder våra invånare.
Du tillhör en mångfacetterad och engagerad grupp på totalt 19 personer, och i teamet ingår bland annat tekniska förvaltare, fastighetsskötare, snickare, rörmokare, drifttekniker, larmtekniker och IT-tekniker, samt två arbetsledare. Enheten ansvarar för allt ifrån inre och yttre skötsel av kommunens fastigheter, inklusive lås, larm, passage och IT-infrastruktur till fastighetsplanering med underhållsplaner mm.
Vi söker dig som är van att arbeta självständigt på ett strukturerat och affärsmässigt sätt. Att skapa goda relationer kommer naturligt för dig och du har förmågan att se lösningar där andra ser hinder. Du vågar fatta beslut och känner ett stort ansvar i ditt arbete. Du ska känna sig bekväm att genomföra Powerpoint presentationer av pågående projekt inför politiken.
Hallstahammars kommun förvaltar cirka 62 fastigheter på totalt 160 000 kvm, vilket skapar en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö. Kommunen står inför många spännande förändringar och har flera stora projekt på gång som kommer att påverka hela kommunen. Bland annat pågår omfattande energi- och ROT-projekt, samt nybyggnationer av en ny skola, sporthall och ett äldreboende.
senast 2025-08-31 Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ann-Catrine Nilsson-Gärd, ann-catrine.nilsson.gard@randstad.se
. För fackliga frågor är du välkommen att kontakta Malin Elmgren, Vision 0220-24203.
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Bakgrundskontroll är något som tillämpas i denna process. Detta är en tillsvidareanställning hos Hallstahammars kommun och det finns möjlighet att arbeta delvis på distans enligt överenskommelse.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Ansvarsområden
Ekonomisk förvaltning: Budgetering, uppföljning och analys av fastigheternas ekonomi.
Teknisk förvaltning: Ansvar för underhållsplaner, fastighetsprojekt och upphandling av entreprenörer.
Hyresgästkontakter: Hantera hyresavtal, servicefrågor och vara kontaktperson för våra hyresgäster (till exempel skolledningar och föreningsrepresentanter).
Projektledning: Driva mindre bygg- och underhållsprojekt från start till mål tillsammans med vår projektavdelning.
Kvalitet och hållbarhet: Arbeta proaktivt med energibesparingar och se till att vi uppfyller lagkrav.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, byggteknik, ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av fastighetsförvaltning
Goda kunskaper i fastighetsekonomi, underhållsplanering och budgetansvar
Vana att tolka och skriva hyresavtal
Erfarenhet av offentlig upphandling och LOU
Goda kunskaper i fastighetssystem (ex. Vitec, Momentum eller liknande.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av digitalt underhållsarbete eller fastighetsstyrsystem (ex.som Desigo CC, Navigator (Siemens) och Camswebb (fastighetssystem) samt affärs- och ekonomisystem såsom Visma.
Goda kunskaper i engelskaOm företaget
Hallstahammars kommun
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Ersättning
