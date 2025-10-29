Fastighetscontroller till Teknik- och fastighetsförvaltningen
2025-10-29
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom! Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens lokaler, fastigheter och tekniska infrastruktur - från planering av nybyggnadsprojekt till drift, underhåll och utveckling. Vi arbetar med vatten och avlopp, lokalvård, markservice, transport- och fordonsservice. Vårt mål är att bygga och förvalta hållbart och klimatsmart för att säkerställa en trygg och fungerande vardag för Botkyrkaborna. Vi är cirka 300 medarbetare som i våra olika funktioner arbetar med lösningar utifrån medborgarens behov och kommunens gemensamma mål.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker dig som vill ta ett helhetsgrepp om den ekonomiska styrningen av våra fastighetsverksamheter
inom Teknik- och fastighetsförvaltningen i Botkyrka kommun. Som fastighetscontroller har du ett tydligt uppdrag: att säkerställa att fastighetsrelaterad ekonomi är korrekt, tillgänglig och användbar för styrning och beslut. Du har en central roll i allt från budgetprocess till uppföljning av investeringar, och bidrar till att utveckla strukturer och arbetssätt inom ekonomistyrning.
Du arbetar nära controllerchef, verksamhetschefer och andra ekonomer inom kommunen. Du förväntas både driva arbetet framåt och vara ett kvalificerat stöd i ekonomiska frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• leda och samordna arbetet med budget, prognos, bokslut och ekonomisk rapportering
• genomföra ekonomiska analyser och ta fram beslutsunderlag till ledning och nämnd
• följa upp projekt, investeringar och anläggningstillgångar i samverkan med projekt- och
fastighetscontrollers
• planera och genomföra uppföljningsmöten med fokus på ekonomiskt resultat
• säkerställa korrekt hantering i anläggningsregistret och ansvara för aktivering av investeringar
• delta i utvecklingsprojekt kopplat till ekonomi och fastighet.
Utöver detta är du ett rådgivande och utbildande stöd i ekonomiska frågor gentemot chefer och nyckelpersoner. Du arbetar aktivt med att utveckla och förbättra ekonomiska processer och rutiner samt säkerställer att vi har god intern kontroll och följer gällande regelverk.
Vi erbjuder dig
Du blir en nyckelperson i en organisation där hållbarhet, ekonomisk styrning och långsiktigt resursutnyttjande står i fokus. Teknik- och fastighetsförvaltningen är en modern och framåtlutad organisation där utveckling, digitalisering och innovation är en naturlig del av vardagen. Vi arbetar systematiskt med att fånga upp idéer och behov från verksamheten - oavsett om det gäller nya arbetssätt, förbättrade processer eller digitala lösningar. Som fastighetscontroller får du möjlighet att påverka både innehåll och arbetssätt i nära samverkan med verksamhetsutvecklare, kvalitetsstrateg och IT-funktioner.
Du får ett brett uppdrag där du arbetar nära controllerteamet, verksamheten och ledningen med stort mandat att utveckla och effektivisera ekonomistyrningen inom fastighetsområdet. Du ges också goda förutsättningar för kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte och riktade insatser. Vi tillämpar årsarbetstid och erbjuder möjlighet till distansarbete i en organisation som värdesätter balans mellan arbete och fritid. Här gör du skillnad - för vår förvaltning, för kommunen och för dem vi är till för.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen inom ekonomi eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har gedigen erfarenhet av kvalificerat arbete med ekonomisk planering, uppföljning och analys, där du självständigt har tagit fram och presenterat ekonomiska analyser och beslutsunderlag. Du har tidigare arbetat i ekonomisystem och har erfarenhet av att arbeta i Excel.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av utvecklingsarbete eller projekt
• Erfarenhet av att förbättra processer i en organisation
• Tidigare arbetslivserfarenhet av anläggningsredovisning och investeringar
För att trivas och lyckas i rollen har du lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Du anpassar dig efter olika situationer och samarbetar smidigt både inom förvaltningen och med controllers i andra delar av kommunen. Du arbetar strukturerat och självständigt, planerar ditt arbete väl och håller uppsatta tidsramar. Du har förmåga att växla mellan detaljer och helhet, vilket är avgörande i arbetet med budget, prognos och rapportering.
Ditt analytiska tänkande gör att du snabbt identifierar mönster och avvikelser och tar fram beslutsunderlag som stödjer prioriteringar. Med ett lösningsorienterat synsätt bidrar du aktivt till att utveckla och förbättra ekonomiska processer utifrån verksamhetens behov.
