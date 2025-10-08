Fastighetschef/Områdeschef Sjukhusfastigheter
2025-10-08
Vill du vara med och forma framtidens vårdmiljöer i Västra Götalandsregionen? Har du ett strategiskt sinne, gediget ledarskap och brinner för bygg och fastighetsfrågor? Då kan det här vara ditt nästa steg!
Om arbetet
Som områdeschef för Sjukhusfastigheter får du ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom området, bestående av fyra enheter som leds av fyra underställda enhetschefer, totalt 70 medarbetare.
Tillsammans driver ni förändring och utveckling av fastigheterna för sjukhustomterna för Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, Sjukhusen i Väster samt NU-sjukvården, i nära samarbete med både vårdverksamheter och politisk ledning.
Du blir en viktig spelare i såväl interna som externa forum, med uppdrag att företräda fastighetsägarens perspektiv i strategiska diskussioner kring bland annat vägvalsfrågor, investerings- och avyttringsbeslut kopplat till sjukhusens utveckling.
Rollen innebär bland annat att:
Leda och utveckla området samt dess chefer
Medverka i styrgrupper för större fastighetsprojekt och sjukhustomter
Ansvara för samverkan med sjukhusledningar, entreprenörer och andra nyckelintressenter
Arbeta med omvärldsbevakning och framtidsspaning inom fastighetsområdet
Säkerställa kvalitativa beslutsunderlag inför politiska beslut
I din roll som områdeschef är du i första hand en strategisk ledare, där fokus ligger på riktning, utveckling, förhandling och beslutsstöd, men du kan också bli engagerad i frågor av mer operativ karaktär. Du leder din egen ledningsgrupp och ingår även i regionområdets ledningsgrupp där du har en aktiv roll i att medverka till dess utveckling.
Din placering är på något av våra regionkontor i Göteborg, Borås, Skövde eller Uddevalla. Resor över dagen inom Västra Götaland förekommer kontinuerligt.
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i att skapa hållbara och moderna sjukhusmiljöer för framtidens vård. Du blir en del av en utvecklande och spännande organisation med samhällsviktiga och komplexa uppdrag inom förvaltning och byggnation. Dessutom får du ett nätverk av erfarna kollegor och samarbetspartners inom hela regionen.Publiceringsdatum2025-10-08Om företaget
Regionområde Västfastigheter bygg och förvaltning, med 300 medarbetare, är representant för fastighetsägaren i frågor som rör regionens fastighetsbestånd och försörjer regionens verksamheter med lokaler.
Område Sjukhusfastigheter genomför ny- och ombyggnationer av Västra Götalandsregionens sjukhus där vi tar hänsyn till kundernas önskemål, fastigheternas behov samt ägarens mål och intentioner. Här arbetar projektledare, tekniska förvaltare, fastighetsförvaltare m fl professioner.
Om dig
Vi söker dig som har gedigen chefserfarenhet inom bygg, anläggning eller fastighet och mycket goda kunskaper inom fastighetsfrågor och samhällsbyggnad. Det är en fördel om du har erfarenhet av att leda chefer eller arbetsledande funktioner. Vi ser gärna att du har erfarenhet från byggsidan. Det är också positivt om du har arbetat nära styrelse eller företagsledning.
Du är utbildad högskoleingenjör eller civilingenjör inom samhällsbyggnad, alternativt annan högskoleutbildning som i kombination med erfarenhet kan bedömas likvärdig.
Du är en tydlig och trygg ledare med starkt engagemang för att utveckla både människor och verksamhet. Med helhetsperspektiv och lösningsfokus driver du arbetet framåt och har lätt för att skapa förtroende i dina samarbeten. Du kommunicerar klart och formulerar och paketerar budskap på ett sätt som skapar förståelse och samsyn, oavsett målgrupp. Som person är du handlingskraftig, jobbar målinriktat och trivs med att gå före - särskilt när det gäller att hitta nya, innovativa lösningar.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal frågor där du får beskriva dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Vi ser fram emot din ansökan, senast 26 oktober!
(Vid ev intervju får du ange vilken ort du är intresserad av att ha som basplacering.)
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
