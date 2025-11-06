Fastighetschef
2025-11-06
Dina arbetsuppgifter
Är du en driven Fastighetschef som söker nästa strategiska och operativa utmaning? Vi på Oriola I Mölnlycke söker nu en erfaren och engagerad Fastighetschef som vill leda och utveckla vårt fastighetsteam och säkerställa att våra anläggning stödjer verksamhetens krav och tillväxt.Som Fastighetschef får du en nyckelroll där du ansvarar för att leda, organisera och utveckla fastighetsfunktionen. Du säkerställer att vi ständigt uppfyller höga krav inom GDP och GxP i vår anläggning vilket är avgörande för vår verksamhet. Ditt ansvar sträcker sig från löpande förvaltning, inventarier och säkerhetssystem till drift, underhåll och utveckling av komplexa lagersystem, automation, kranar och produktionssystem.
Du kommer att ansvara för lokalt brandskyddsarbete och upprätta underhållsplaner för att säkra fastigheternas funktion och validering. Som ledare har du fullt personalansvar för 3-4 medarbetare, inklusive rekrytering och utvecklingssamtal. Vidare är du budgetansvarig och har befogenhet att fatta löpande beslut inom ramen för fastställd budget.
Vi arbetar aktivt med Lean-filosofin, och du förväntas aktivt bidra med förbättringsförslag för att effektivisera processerna. Rollen är delvis operativ och kräver ständig tillgänglighet då du ansvarar för beredskapen vid larm från fastighets- och produktionssystemen. Du rapporterar till närmaste chef och deltar aktivt i Site Operations ledningsgrupp.
I rollen som fastighetschef kommer du ha ett brett ansvar där din expertis inom fastighetsförvaltning möter en spännande miljö med höga kvalitets- och säkerhetskrav, och vi erbjuder en position där du har direkt påverkan på organisationens kostnadseffektivitet och affärsmål.
Rollen kommer att stödja anläggningen i Mölnlycke och du rapporterar till Director, Property & Technical management.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
För information: Rekryteringen genomförs i samarbete med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Simona Möller via e-post: simona.moller@randstad.se
Ansvarsområden
Rollens ansvarsområde omfattar både yttre och inre löpande arbete med förvaltning, skötsel och underhåll av fastigheter och anläggningar. Det innebär områden som förvaltning, inventarier, lagersystem, säkerhet, passersystem och fastighets- och produktionssystem samt tillhörande FM tjänster. Utöver detta tillkommer även budget, medarbetare och relaterade verksamhetsfrågor, t ex:
Att leda, organisera, utveckla och följa upp arbetet med förvaltning, skötsel och underhåll av fastigheten och anläggningen i Mölnlycke.
Att ansvara för att vi uppfyller GxP krav i våra fastigheter
Att upprätta och ansvara för/följa upp avtal som tillhör Fastighetsorganisationen
Att vara delaktig för det lokala brandskyddsarbetet
Att se till att förebyggande underhåll av fastigheterna sker samt att lägga upp underhållsplaner
Att ansvara för att reparationer av fastigheterna sker
Att ansvara för att Beredskapsorganisationen på plats fungerar och har tillräcklig kunskap
Upphandling av externa tjänster, som t ex serviceavtal, lunchmatsalen/lunchbeställningar
Följa upp hantering av funktionen reception
Säkerställa att fastighetssystemen fungerar
Drift, underhåll och löpande utveckling av lagersystem, automation kranar, banor och övrig hanteringsutrustning på lagret.
Drift, underhåll och inköp av produktionssystem och inventarier till lager och kontor, t ex stallage, kranlagret, plockbanor, kontorsmöbler, miljöstation samt lunchmatsalen.
Validering av fastigheter och anläggningar
Medverka i Site Operations ledningsgrupps månadsmöten
Delta i förbättringsarbete enligt Lean.
I övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningenKvalifikationer
Högskola med fastighetsinriktning eller liknande, alternativt motsvarande kunskaper erhållna genom annan utbildning och arbetserfarenhet.
Erfarenhet i personalledande befattning från förvaltning, drift och underhåll av fastigheter och produktionsanläggningar.
Förhandlingskompetens då man förhandlar med leverantörer angående avtal för fastighetsdriften.
Kunskap i lagerautomatisering samt PLC kompetens både som utförare och beställare
Kunskap i ämnet säkerhet och skalskydd kopplat till fastigheter och Logistik
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi söker dig som är serviceinriktad och drivande, med en god ledarskapsförmåga. Du är lyhörd gentemot den övriga organisationen och uppvisar personlig integritet i kontakterna med transportörer och leverantörer. Vi ser att du sympatiserar med företagets värderingar, att vara öppen i din kommunikation, ta egna initiativ, vara ansvarsfull och arbeta tillsammans i team och att du utgår ifrån detta i ditt dagliga arbetssätt.Om företaget
Oriola Sweden AB
Oriola is a Finnish listed company with a solid expertise within the pharmaceutical sector. We have more than one hundred years of experience in medicine distribution in Sweden and over 70 years in Finland, and we unite all actors in the field from pharmaceutical companies to consumers in a unique way. With the help of our professional and committed employees, we promote the wellbeing of people and animals. We ensure that medicines as well as health and wellbeing products are delivered in a safe and customer-friendly manner to pharmacies, veterinarians, retailers, or our dose dispensing customers. Our expert services support pharmaceutical companies throughout the entire lifespan of a product. With us, you will have access to a wealth of expertise and inspiring opportunities in all our businesses.
Our purpose is 'Health for life'. With us, you will join an open and collaborative culture. We support and care for each other and our customers. To thrive with us, you will need to be open, proactive and responsible - and we will help you to develop your strengths and progress along your professional journey. At Oriola, we cherish openness, taking initiative and responsibility, and working together. Ersättning
