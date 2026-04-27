Fasadtvätt, yttre underhåll
2026-04-27
Vi söker personal (vikariat) med start vecka 19. Vikariatet sträcker sig fram till och med vecka 27. Arbetsuppgifterna är fasadvård och yttre underhåll som fasadtvätt, GrönFri behandlingar, förberedelser inför nya projekt mm.
Vi söker en person som kan hoppa in omgående och hjälpa till fram till sommaruppehållet vecka 28-31. Därefter kan timmar erbjudas om allt flyter på under vikariatet. Arbetet är fysiskt med frisk luft varje dag.
Tjänsten är 40 tim/vecka och lön efter avtal.
B-körkort krav samt ska tala flytande svenska då kommunikation är viktigt.
Under arbetets gång arbetar du med erfaren personal. Vi är ett glatt gäng och du ska kunna hantera kundbemötande på ett positivt sätt samt noggrant följa arbetsinstruktioner och säkerhetsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Skicka CV/personligt brev via mail. Telefon: 0346-166 16. OBS! Ej via sms/messenger mm
E-post: info@renmiljo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ren Miljö TFV AB
(org.nr 559088-4622)
Badhusvägen 64 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876241