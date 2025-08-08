Farmaciledare
2025-08-08
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Vita BjörnVälkommen till Apoteket Vitabjörn - ett modernt apotek med klassisk charm, beläget i anrika Sturegallerian i centrala Stockholm. Här möter du ett flöde av både stamkunder, turister och affärsfolk i en unik miljö där citypuls och personlig service går hand i hand.
Apoteket har en ljus och fräsch lokal med nära tillgång till både T-bana och bussar. Det ligger mitt i ett levande kvarter med restauranger, caféer och butiker - perfekt för den som uppskattar ett centralt och inspirerande arbetsläge. Trots det höga tempot utanför, präglas arbetsmiljön av trygghet, teamkänsla och struktur.
Hos oss får du arbeta i en professionell och varm arbetsgrupp där kvalitet, rådgivning och omtanke står i fokus. Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 10.00-19.00, lördagar 10.00-17.00, söndagar 12.00-17.00.
Din rollSom farmaciledare arbetar du strukturerat med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att nå våra mål inom kvalitet, patientsäkerhet och försäljning.
Hos oss på Apoteket Vita Björn får du arbeta i en varm och välfungerande arbetsmiljö där närheten till kunderna och teamkänslan präglar hela verksamheten. Som farmaceut kombinerar du det dagliga farmaceutiska arbetet med ett utökat ansvar för kvalitet, utveckling och handledning. Du arbetar i ett litet och sammansvetsat team där samarbete är avgörande. Du har en viktig funktion i att vägleda dina kollegor i både rutiner och kundmötet. I denna roll får möjlighet att växa och här har du möjlighet att påverka och bidra, både i det lilla och i det stora - med nära till beslut och förändring.
Vad du kommer att göra hos oss: Expediera recept och ge läkemedelsrådgivning med hög kvalitet och noggrannhet.
Möta kunder i egenvården och ge professionell och individanpassad rådgivning.
Arbeta aktivit med EE och bidra till en säker coh effektiv recepthantering.
Delta i apotekets dagliga drift - från varuhantering till kundservice.
Samarbeta nära med kollegor och bidra till en godstämning och ett välfungerande team.
Vara delaktig i förbättringsarbete för att skapa en ännu bättre kundupplevelse.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, läkemedel och rådgivning. Du har arbetat minst 1 år som farmaceut på ett öppenvårdsapotek och trivs i en miljö där du får kombinera service med professionellt ansvar.
Du har en tydlig affärsmässig förståelse och målinriktning och håller dig kontinuerligt uppdaterad på förändringar inom farmaci- och läkemedelsfrågor.
Som farmaciledare behöver du ha mycket goda kunskaper i MS Office.
Du har arbetat minst 1 år som farmaceut på ett öppenvårdsapotek.
Du har ett särskilt intresse för kundbemötande och patientsäkerhet.
Du tycker om att bidra till en positiv helhetsupplevelse för varje kund.
Du är noggrann och ansvarstagande.
Du tycker om att arbeta i mindre team med hög grad av samarbete.
Vi tror att du trivs i en miljö där struktur och flexibilitet går hand i hand.
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
