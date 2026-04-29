Familjebehandlare
2026-04-29
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
2 plats(er).
Familjeteamet, Råd och Stöd, söker nya kollegor!
Vi söker nu två engagerade medarbetare till vårt familjeteam inom Råd och Stöd. Teamet består av tio familjebehandlare och en arbetsledare, och vi arbetar i nära samverkan med myndighet barn och unga, där vi delar både chef och arbetsledning.
Hos oss blir du en del av en verksamhet i utveckling. Vi har nyligen påbörjat implementeringen av Signs of Safety och står inför ett ökat fokus på hemmaplanslösningar samt ett fördjupat arbete inom skolsociala frågor. Det innebär en spännande möjlighet att vara med och forma framtidens stödinsatser för barn, unga och deras familjer.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
I rollen som familjebehandlare arbetar du med stödinsatser och behandling i familjer med socialt komplexa livssituationer, där målet är att hjälpa familjerna att hitta rätt strategier för att skapa varaktig och positiv förändring. Arbetet består till stor del av uppdrag från myndighet, barn och unga, men även som insats utan behovsprövning enligt nya socialtjänstlagen.
Du ges möjligheter att till stor del själv utforma och planera din arbetsdag, så det krävs att du är flexibel och hittar fungerande lösningar. Utgångspunkten är att arbetet bedrivs i de miljöer som bedöms lämpligast, vilket kan vara i hemmet, digital kommunikation, i offentliga miljöer, i skolan mm. Uppdraget innebär att du i stor omfattning samverkar med andra funktioner, t.ex. socialsekreterare, andra behandlare på enheten och externa samarbetspartners så som BUP, polis och skola.
Vem är du?
Du är engagerad och motiverad i ditt uppdrag och har en stark tilltro till människors potential till förändring, där du ser den unges nätverk som en viktig resurs. Du är flexibel och lösningsfokuserad i ditt arbetssätt, och känner dig trygg både i att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Samtidigt bidrar du aktivt till ett gott arbetsklimat som präglas av samarbete och ett tydligt fokus på uppdraget.Kvalifikationer
Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning och har erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar och familjer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
God datorvana och färdighet i att använda Office-paketet.
Meriterande:
Utbildad i Funktionell familjeterapi (FFT)
Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare
Erfarenhet av Signs of Safety, om du saknar detta kan det finnas möjlighet att få detta genom oss
Har erfarenhet av behandlingsarbete med barn, unga och familjer och har bred kunskap inom evidensbaserade metoder såsom Tryggare barn, Trappan, FFT, ABC, MI, Repulse mm.
Har god förmåga att skapa allians och bygga förtroende
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Du arbetar i huvudsak vardagar dagtid, men viss kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma. Tjänsten är en tillsvidareanställning, samt ett vikariat på 1 år med möjlighet till tillsvidareanställning. Du har ett eget kontor och sitter i våra lokaler som är belagda i Kisa.
• Flextidsavtal
• Friskvårdsbidrag
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• Möjlighet till handledning
• Möjlighet till semesterväxling och distansarbete enligt kommunens riktlinjer
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C322277".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
590 40 KISA
För detta jobb krävs körkort.
Individ- och familjeomsorgen
Enhetschef IFO
Isabelle Berkestad isabelle.berkestad@kinda.se 049419433
