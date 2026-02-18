Fältsekreterare till Ungdomscentrum
2026-02-18
Individ och familjeomsorgsförvaltningen befinner sig i en utvecklingsfas där verksamheten förändras för att bättre möta dagens behov hos barn, ungdomar och unga vuxna med normbrytande beteenden. På Ungdomscentrum finns verksamheter som arbetar med målgruppen och erbjuder stöd och hjälp på ett lättillgängligt, likvärdigt och sammanhållet sätt. Vi erbjuder nu en spännande möjlighet att delta i utvecklingen av socialtjänsten i Borås och söker dig som vill arbeta med uppsökande och förebyggande socialt arbete.
Det är flera olika redan etablerade enheter som sammanförs och tillsammans bildar Ungdomscentrum, detta för att vi vill erbjuda ett ännu bättre och mer sammanhållet stöd för de som vi är till för. Gemensamt för enheterna är att alla arbetar med unga i åldersspannet 10- 20 år, där det finns behov av samhällets stöd, med huvudfokus på behov kopplat till missbruk, kriminalitet och/eller annat normbrytande beteende. Vi vill att våra medarbetare ska få möjligheten att bli specialiserade på målgruppen och erbjuder därav kompetensutveckling inom området, bland annat Ester och Systemteori med utgångspunkt i förhållningsättet Risk Behov Mottaglighet (RBM). Enheterna inom Ungdomscentrum bildar en kedja från det förebyggande och uppsökande arbetet till utredning, bedömning och behandlade insatser. Som medarbetare i någon av Ungdomscentrums enheter kan du förvänta dig tät daglig samverkan med flera olika yrkesroller med olika uppdrag, och där du som fältsekreterare blir en viktig del i kedjan!
Dina arbetsuppgifter
Är du en öppen och utåtriktad person som är bra på att skapa förtroendefulla relationer? Är du trygg i dig själv och har förmåga att vara tydlig och sätta gränser? Gillar du att samverka med andra och samtidigt beredd att ta eget ansvar och driva frågor och processer? Då kan du vara den vi söker!
Fältgruppen består av nio fältsekreterare och vi söker nu två medarbetare till vårt team. Som fältsekreterare arbetar du med uppsökande och förebyggande socialt arbete på både grupp- och individnivå. Genom samverkan, relationsskapande och kartläggande arbete identifieras mål för vidare förändringsarbete. Fältgruppens målgrupp innefattar främst åldrarna 10-16 år.
Arbetet bedrivs i ungdomarnas olika miljöer såväl dag som kväll, vardag som helg. Våra arbetstider är främst dagtid men vi arbetar även en vardagkväll i veckan och i regel var tredje helg. Ett fokusområde är att bedriva uppsökande verksamhet på internet via olika forum, vara aktiv på sociala medier samt driva Fältgruppens chatt för ungdomar. Arbetet består även i att hålla i riktade stödgrupper till ungdomar i riskzon samt att föreläsa i skolor kring teman som berör ungdomar. Frågor som jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter står högt upp på vår agenda och i allt vårt arbete har vi ett normkritiskt och våldspreventivt perspektiv.
Övrig information
Som anställd i Borås stad har vi friskvårdsbidrag, fri entré till badhus i Borås, möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling samt andra fina förmåner. Inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete, där vi satsar på att kompetensutveckla och implementera systemteoretiska metoder i våra verksamheter. Det innebär att vi utvecklar arbetssätt som stärker individens delaktighet, helhetssyn och samverkan.
Innan erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Välkommen att söka ett spännande och utmanande arbete fullt av möjligheter!
Är ni intresserade av att veta mer om en fältares vardag så gå gärna in på vår Instagram @faltgruppenboras. Kvalifikationer
Vi vill att du som söker är socionom eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska vara duktig på att formulera dig i tal och skrift. Du ska tycka om att arbeta i ungdomsmiljöer och tycka att det är spännande med nya situationer. Erfarenhet av uppsökande arbete eller arbete med ungdomar är meriterande, likaså kunskaper i uppsökande arbetet på internet och inom sociala medier. Körkort är ett krav.
Vi som arbetar i fältgruppen är engagerade, professionella och vi har dessutom väldigt roligt på jobbet. Vi har ett öppet klimat där vi tar hand om varandra, delar erfarenheter och har tillgång till regelbunden extern handledning.
