Fältsäljare - Glasklart fönsterputs
Glasklart Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Är du en social och driven person som gillar att möta nya människor? Har du körkort och söker ett jobb där du har möjlighet att påverka din egen inkomst? Då har vi jobbet för dig!
Glasklart Fönsterputs expanderar vårt verksamhetsområde för privatkunder i hela Västra Götaland, och vi söker nu engagerade fältsäljare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som fältsäljare hos oss arbetar du med att förmedla våra populära fönsterputstjänster till privatpersoner i villaområden. Du kommer att träffa kunder direkt ute på fältet i deras bostadsområden. För att underlätta ditt arbete ingår en firmabil.
Vi erbjuder:
Lön: Grundlön på 20 000 kr/mån för deltid (16.00-20.00), plus en attraktiv provisionsmodell.
Firmabil: För smidiga resor i tjänsten.
Flexibilitet: Möjlighet att påverka ditt eget schema inom arbetstiden.
Teamkänsla: En trevlig och social arbetsmiljö där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Vi söker dig som:
Har B-körkort.
Talar flytande svenska.
Är utåtriktad, social och trivs med att möta nya människor.
Är målinriktad och gillar att jobba mot uppsatta mål.
Arbetsområde:
Hela Västra Götaland.
Vill du bli en del av vårt team?
Skicka din ansökan till oss på info@glasklartsverige.se
så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om anställningen
Arbetstid: Deltid, 16.00-20.00.
Lön: Fast lön + bonus/provision.
Jobbtyp: Deltid
Lön: Från 12 000,00kr per månad
Förväntad arbetstid: 20 per vecka
Annan ersättning:
Bonus
Resultatbonus
Förmåner:
Tjänstebil
Schema:
Kväll
Måndag till fredag
Arbetsort: Personligen
Förväntat startdatum: 2025-05-01 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@glasklartsverige.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glasklart Sverige AB
(org.nr 559346-8845)
405 30 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9530455