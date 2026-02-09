Fältassistent
Fältassistent till grimsö forskningsstation.
Om jobbet
Du kommer att planera och genomföra fältarbete, kontroller och underhåll av experimentella viltskrämselenheter, analysera videofilmer från kamerorna och bildmaterial från viltkameror, medverka i uppsatsskrivning, publikationer och arbeta som en länk till ett fransk forskarteam.
Din bakgrund
Du ska ha minst mastersexamen i biologi med inriktning i etologi eller viltbiologi, ha omfattande praktiska erfarenheter i etologiska studier som involverar viltkameror och viltskrämmor samt goda kunskaper i användning av analysverktygen BORIS och R och Python. Meriterande är erfarenhet internationella, främst franska, kontakter. Du är flytande i tal och skrift på franska och engelska och har körkort.Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun. Grimsö tillhör Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) och utgör avdelningen Viltekologi inom Institutionen för Ekologi. På Grimsö finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur dessa förebyggs.
Läs mer om institutionen för ekologi på: Institutionen för ekologi | slu.se
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Grimsö forskningsstation
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i 4 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning:
100%Tillträde
2026-03-01 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-02-23Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.
