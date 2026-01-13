Fakultetskoordinator
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Humanistiska och teologiska fakulteternas kansli är en utvecklande och allsidig arbetsplats med olika yrkeskompetenser som stöttar verksamheten inom flera olika områden.
Här finns cirka 30 medarbetare som arbetar med ekonomi, kommunikation, HR-frågor, kvalitets- och utvecklingsfrågor, internationellt utbyte samt stöd till fakultetsstyrelsen och dess beslutande och beredande organ, främst arbetsutskottet och verksamhetsnämnderna med ansvar för grundutbildning, forskarutbildning och forskning. På kansliet arbetar vi kontinuerligt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet innebär att tillsammans med fakultetssekreteraren för utbildning på forskarnivå handlägga olika typer av ärenden som rör forskarutbildningen och doktoranderna. Fakultetskoordinatorn har täta kontakter med fakulteternas doktorander och arbetar också tillsammans prodekan och utbildningsledare. I anställningen ingår perioder med hög arbetsbelastning.
Arbetet som fakultetskoordinator innebär bland annat att:
- delta i arbetet med att anta personer till utbildning på forskarnivå
- handlägga disputationer
- utföra kursadministration
- informera rörande forskarutbildningen till olika grupper
- sköta varierande administrativa uppgifter rörande forskarutbildningen, doktoranders anställningar samt vissa arrangemang för doktoranderPubliceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- högskoleutbildning på lägst kandidatnivå
- erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
- erfarenhet av universitets- och högskolesektorn
- erfarenhet av att ge verksamhetsstöd och service
- mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska
Meriterande för anställningen är:
- god kännedom om Lunds universitet
- vana av administrativa system såsom Ladok och Varbi eller motsvarande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara tydlig i din kommunikation, samt ha ett prestigelöst förhållningssätt och en förmåga att skapa förtroendefulla relationer med medarbetare på olika nivåer. Vidare bör du vara noggrann och strukturerad.
Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning med omfattningen 50% och tillträde den 16 mars 2026 (eller enligt överenskommelse) till och med den 31 december 2026..
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Kansliet för humaniora och teologi
Kansliet ger service till HT-fakulteternas gemensamma ledningsorgan och universitetets centrala ledning. En viktig uppgift är vidare att stödja och samordna fakulteternas institutioner i den decentraliserade administrationsstruktur som finns vid Lunds universitet. Kansliet fungerar också som en kunskapsbank och en rådgivande konsultinstans ifråga om relevanta lagar, förordningar och regelsystem.
