Facility Management Supervisor Hard Services
Vattenfall AB / Byggjobb / Sundsvall Visa alla byggjobb i Sundsvall
2025-09-24
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Om rollen
Vi söker nu två Facility Management Supervisor inom Hard Services för region norr resp. syd till vår organisation Real Estate and Facility Management!
Real Estate & Facility Management är en Shared Service organisation som ansvarar för Vattenfall Nordens hyrda och ägda kontorsfastigheter, samt alla tjänster som behövs för att fastigheterna och kontorsmiljöerna ska fungera väl. Det innebär ansvar för hyreskontrakt, yttre och inre service och underhåll av fastigheterna samt kontorstjänster som spänner över bevakning, inpassering, lokalvård, kontorsmaterial, kaffe och frukt, posthantering, dokumentarkiv, växel, möbler och inredning.
Som Facility Management Supervisor för Hard Services ansvarar du genom ett aktivt ledarskap för den dagliga fastighets- och servicedriften inom teknisk förvaltning och fastighetsskötsel av våra anläggningar och kontor. Du driver förbättringar för alla etableringar för tilldelade fastigheter samt ansvarar för drift och uppföljning av OPI/KPI och driftbudget.
Du verkar operativt mot våra leverantörer och i dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Styrning och uppföljning av verksamheten med leverantörer för facility management inkluderat ärendehantering och driftmöten.
Avhjälpning med brister i leveransen.
Delta i samt föreslå och utvärdera driftförbättringar.
Verka för samsyn mellan leverantörer och vår organisation.
Aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor inom ansvarsområdet.
Säkerställa att alla myndighetskrav efterföljs inom ansvarsområdet.
Ansvar för skapande och uppföljning av driftbudget för teknisk förvaltning och skötsel.
Fakturahantering.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik eller motsvarande inom energi- och/eller byggnadsteknik.
Flera års erfarenhet av en liknande roll inom drift och teknisk förvaltning av kommersiella fastigheter eller bostäder.
God kunskap om fastighetstekniska system som el, VVS, ventilation, styrning, brand och passage med fördjupade kunskaper inom ett eller flera av dessa områden.
God kännedom om lagar, bestämmelser och standarder inom VVS, energi, hissar, brand och el.
Erfarenhet av arbete med energiledning för och energioptimering av kommersiella fastigheter eller bostäder.
Kännedom om entreprenadjuridik.
IT- och systemvana med praktisk erfarenhet av MS Office, fakturahanteringssystem, ärendehanteringssystem och av BMS system på fastighetsnivå.
Kunskap om arbetsmiljö och erfarenhet av att arbeta med insatser för en säker arbetsmiljö.
Erfarenhet av ledning, styrning och uppföljning av leverantörer inom teknisk förvaltning och fastighetsskötsel.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Körkort klass B.
Det är meriterande om du också har:
Praktisk erfarenhet av arbete och analys med hjälp av BMS system på fastighetsportföljnivå.
Erfarenhet av teknisk förvaltning av industri- eller processindustrifastigheter.
Erfarenhet av entreprenadbeställning och uppföljning.
Utbildning och praktisk erfarenhet som projekt- eller uppdragsledare.
Erfarenhet av arbetsledande roll.
Yrkeserfarenhet av operativt praktiskt arbete inom el, VVS eller liknande.
Vi söker dig som med hjälp av IT och erfarna leverantörer samt med ett proaktivt arbetssätt kan sköta våra fastigheters tekniska system så att en god och säker arbetsmiljö kan garanteras för våra medarbetare i region norra resp. södra Sverige samt Danmark över tid. Du har relevant utbildning och erfarenhet av teknisk förvaltning av fastigheter på en sådan nivå att du förutom att sköta driften av våra fastighetssystem även kan bidra till utvecklingen av dessa.
Att kunna skapa goda personliga och effektiva arbetsrelationer med våra leverantörer och kollegor är oerhört viktigt för att kunna hantera fastigheter i ett så stort geografiskt område. Du måste därför vara serviceinriktad och bra på kommunikation.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Älvkarleby, Östhammar, Sundsvall, Umeå, Göteborg eller Trollhättan.
Vårt kärnkraftverk i Forsmark/Ringhals (beroende på vilken region du verkar inom) är del av våra större anläggningar vistas du där ofta.
Då vi äger fastigheter i hela Sverige samt Danmark så innebär tjänsten många tjänsteresor med bil och/eller tåg inom din region. Du som söker tjänsten måste förutom att du accepterar detta tycka att det är roligt för att kunna trivas med arbetet på sikt.
För mer information om tjänsten för placering i södra Sverige kontakta rekryterande chef Sophie Klinga, sophie2.klinga@vattenfall.com
. För frågor om tjänsten för placering norra Sverige kontakta rekryterande chef John Hamberg, john.hamberg@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jennifer Wikström, jennifer.wikstroem@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Rolf Ohlsson (Akademikerna), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO) och Anders Bohlin (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Skönsbergsvägen 63 (visa karta
)
856 31 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvall - Vattenfall Jobbnummer
9524355