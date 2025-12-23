Facilities Coordinator
Cbre Gws Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Karlskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlskrona
2025-12-23
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Karlskrona
, Ljungby
, Värnamo
, Lund
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Kontorsvaktmästare
Ta chansen att jobba som Vaktmästare i ett internationellt företag med lokal förankring och familjär känsla! Här får du möjlighet att jobba i ett team och med omväxlande arbetsuppgifter. Sök tjänsten idag då urval sker löpande
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Som Vaktmästare agerar du som hjärtat av arbetsplatsen och levererar personlig service till kunder, kollegor och besökare. Vaktmästare ansvarar tillsammans med workplace teamet för kundens lokaler och säkerställer att de hålls i god ordning och skick. Arbetar aktivt med förbättringar tillsammans med teamet, kund och leverantörer. Stöttar och ser till att förebyggande arbete utförs.
Uppgifter och ansvar
• Hantering och distribution av post och paket
• Fastighetsrelaterade tjänster, underhåll & felanmälningar
• Förebyggande arbete genom rondering och tillsyn, exempelvis konferensrum och allmänna arbetsplatsytor
• Receptionsarbete vid behov
• Administration och avrapportering i arbetsordersytem
• Adminuppgifter, hantera mail och telefon med kunder
• Aktiv delta i förbättringsarbete
• Kontakt med leverantörer
• Arbeta med CBREs QHSE system samt kundens underhålls- och kvalitetssystem (Harbour, eLogbooks, Gensuite m.fl.).
• Utför andra uppgifter som tilldelas vid behov
Vi söker dig som
• Hög servicekänsla och tro på att skapa en extraordinär kundupplevelse
• Positiv inställning, brinner för att ge service och värderar integritet högt
• Grundläggande datorvana och kunskap inom Office-paketet och hantera mobila applikationer
• Händig, driven och inte vara rädd för fysiska arbetsuppgifter
• Grundläggande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Tar ansvar, har god organisationsförmåga, gillar att ta initiativ och är bra på att utföra uppgifter
• Är självgående och drivs av att leverera utmärkt service
• Bra på att prioritera och arbete lösningsorienterat
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med placering i Karlskrona.
Känns denna roll intressant, ansöka redan idag! Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Eva Miding 076-563 79 21
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 105 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster över hela världen och omsatte 2023 över 30 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628) Arbetsplats
Cbre Gws Sweden Kontakt
Sara Tamadon Nejad Sara.TamadonNejad@cbre.com Jobbnummer
9662952