Extrapersonal till Receptionen - Blique by Nobis

2026-02-05
Blique by Nobis
Blique by Nobis är ett modernt hotellkoncept där arkitektur och design går sida vid sida med olika former av estetiska uttryck.
På generösa sociala ytor har vi skapat ett levande community med hotell, två restauranger, stora och flexibla mötes- och eventlokaler samt en
takterrass med fantastisk utsikt över Stockholms takåsar.
Vi hyllar Sigurd Lewerentz, den världsberömde arkitekt som först ritat byggnaden, genom att bevara hans arkitektur och välkomnar nya kreativa uttryck inom design, konst, musik, mat och dryck.
Hotellet ligger i en Leed-certifierad byggnad och hållbarhet är en av våra viktigaste frågor. Från tidig vår till sen höst odlar och skördar vi allt från örter till olika kålsorter och gurka,
direkt från vår innergård, som sedan serveras i våra restauranger. Hotellet som är medlem i Design Hotels omfattar 249 rum och 58 studios för gästen som önskar bo en längre period.
I grunden är vi ett hotell, men själen är vår personal.
Blique by Nobis söker nu extrapersonal till vår reception. Hos oss möts hotellvardag och levande puls - takbarer, innergård, konserter, DJ-kvällar och event rör sig runt dig, men i receptionen är gästupplevelsen alltid i fokus.
Receptionen är hotellets hjärta. Här välkomnar du gäster, skapar trygghet och ger ett professionellt första intryck. Vi söker dig som har erfarenhet av Opera Cloud och vill arbeta extra under morgnar, dagar och kvällar. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
• In- och utcheck
* Gästservice och information
* Hantera bokningar, betalningar och frågor i Opera Cloud
* Samarbete med housekeeping, restaurang, bar och event
* Skapa en välkomnande och professionell atmosfär i lobby och sociala ytorKvalifikationer
• Erfarenhet av Opera Cloud
* Tidigare arbete i hotellreception/front office
* Svenska och engelska i tal och skrift
* Trygg, serviceinriktad och lösningsorienterad
* Trivs när det är mycket rörelse runt dig
Vi erbjuder
• Ett varmt och prestigelöst team - en stor del av Bliques själ
* Pass under morgon, dag och kväll
* En levande arbetsplats med takbarer, innergård och event
* Lön och villkor enligt kollektivavtal Ersättning
