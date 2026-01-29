Extrapersonal till lager i Örebro sökes!

Om tjänsten
Vi söker extrapersonal till lager i Örebro för skift- och timanställning. Tjänsten passar dig som vill arbeta flexibelt och bidra till effektiva flöden i ett tryggt och strukturerat lager. Du blir en del av ett team som ansvarar för mottagning, plock, pack och distribution till våra kunder.

Dina arbetsuppgifter
Mottagning och kontroll av inkommande varor

Plockning och packning enligt order- och plocklistor

Lastning och lossning av gods

Säkerställa att varor hanteras omsorgsfullt och att lagersystemet uppdateras korrekt

Delta i lagerinventeringar och hålla ordning i lagret

Samarbeta med kollegor och rapportera avvikelser till närmsta chef

Krav för tjänsten
Tidigare erfarenhet av arbete i lager eller liknande praktiskt arbete

God kommunikationsförmåga på svenska eller engelska i tal och skrift

Flexibilitet vad gäller arbetstider, inklusive möjlighet till kvälls- eller helgarbete vid behov

Anpassningsbar, noggrann och ansvarstagande inställning

Meriterande
Truckkort A+B och vana vid truckkörning

Erfarenhet av plocksystem och lagerhanteringssystem (WMS)

Tidigare erfarenhet av arbete med temperaturkontrollerade varor

Erfarenhet av gods med särskilda hanteringskrav (ömtåligt eller farligt gods)

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är punktlig, samarbetsvillig och serviceinriktad. Du arbetar strukturerat under tidspress, tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till en positiv teamkultur.
Vad vi erbjuder

Flexibla arbetstider och möjlighet till extraarbete vid behov

Trygga villkor med kollektivavtal

Introduktion och tydlig upplärning på arbetsplatsen

Möjlighet till återkommande uppdrag under högsäsong

Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som sedan 2001 förmedlar personal inom transport, lager/industri och white collar. Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa bra matchningar och hög servicenivå. Läs mer på www.rekryteringsgruppen.com.
Start
Uppdraget tillsätts löpande. Vi anställer när vi hittar rätt person och börjar när det fungerar för båda parter.
Intresserad?
Skicka in din ansökan eller kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att höra från dig!

