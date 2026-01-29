Extrapersonal till lager i Örebro sökes!
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-01-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringsgruppen i Stockholm AB i Örebro
, Nacka
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Vi söker extrapersonal till lager i Örebro för skift- och timanställning. Tjänsten passar dig som vill arbeta flexibelt och bidra till effektiva flöden i ett tryggt och strukturerat lager. Du blir en del av ett team som ansvarar för mottagning, plock, pack och distribution till våra kunder.Dina arbetsuppgifter
Mottagning och kontroll av inkommande varor
Plockning och packning enligt order- och plocklistor
Lastning och lossning av gods
Säkerställa att varor hanteras omsorgsfullt och att lagersystemet uppdateras korrekt
Delta i lagerinventeringar och hålla ordning i lagret
Samarbeta med kollegor och rapportera avvikelser till närmsta chef
Krav för tjänsten
Tidigare erfarenhet av arbete i lager eller liknande praktiskt arbete
God kommunikationsförmåga på svenska eller engelska i tal och skrift
Flexibilitet vad gäller arbetstider, inklusive möjlighet till kvälls- eller helgarbete vid behov
Anpassningsbar, noggrann och ansvarstagande inställning
Meriterande
Truckkort A+B och vana vid truckkörning
Erfarenhet av plocksystem och lagerhanteringssystem (WMS)
Tidigare erfarenhet av arbete med temperaturkontrollerade varor
Erfarenhet av gods med särskilda hanteringskrav (ömtåligt eller farligt gods)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är punktlig, samarbetsvillig och serviceinriktad. Du arbetar strukturerat under tidspress, tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till en positiv teamkultur.
Vad vi erbjuder
Flexibla arbetstider och möjlighet till extraarbete vid behov
Trygga villkor med kollektivavtal
Introduktion och tydlig upplärning på arbetsplatsen
Möjlighet till återkommande uppdrag under högsäsong
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som sedan 2001 förmedlar personal inom transport, lager/industri och white collar. Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa bra matchningar och hög servicenivå. Läs mer på www.rekryteringsgruppen.com.
Start
Uppdraget tillsätts löpande. Vi anställer när vi hittar rätt person och börjar när det fungerar för båda parter.
Intresserad?
Skicka in din ansökan eller kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7137942-1813990". Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Centralplan 1 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Jobbnummer
9711926