Extrapersonal Frukost och Hotellstäd
Karlsson, Joan / Receptionistjobb / Ängelholm Visa alla receptionistjobb i Ängelholm
2026-08-04
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Vi söker nu extrapersonal under hösten till hotellstäd och frukost servering.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Städning av hotellrum och allmänna utrymmen
Säkerställa en hög standard på renlighet och trivsel
Sätta fram och fylla på frukost buffén
Städ av matsal och kök
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mat servering och städning, gärna inom hotell eller liknande miljö
Har ett öga för detaljer och tar stolthet i ett väl utfört arbete
Är självständig, ansvarsfull och serviceinriktad
Anställningen är under hösten och avslutas i slutet av Oktober. Arbetstider varierar och blir kring 18 timmar i veckan.
Låter detta som något för dig?
Bor du i närområdet? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig. Vi behandlar ansökningar löpande, så tveka inte att söka redan idag!
Varmt välkommen till oss på Vejby Strand Hotel! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: Info@vejbysyrandhotel.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlsson, Joan
Sandlyckevägen 1 (visa karta
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266 53 VEJBYSTRAND Arbetsplats
Dowling Joan Jobbnummer
10020823