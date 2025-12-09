Extrajobbsmöjlighet i Nybro!
Vår spännande samarbetspartner erbjuder dig en chans att kombinera din huvudsakliga sysselsättning - såsom studier, eget företag eller deltidsjobb - med ett aktivt och givande arbete.
I denna roll arbetar du främst med att tömma containrar på ett varsamt och effektivt sätt. Har du truckkort kan detta öppna upp för fler arbetsuppgifter och ytterligare variation i arbetet.
Arbetet sker vardagar på avrop, där arbetstiderna vanligtvis varierar mellan 07.00 och 12.00. Under perioder med extra hög belastning kan heldagar förekomma. Detta gör tjänsten särskilt flexibel och väl anpassad för dig som vill kombinera den med studier eller annan sysselsättning.
Arbetsmängden varierar beroende på behov, och uppdraget startar omgående med långsiktig planering. Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult ute hos vår kund i Nybro.
Observera att arbetsuppgifterna innehåller tunga lyft, vilket innebär att du behöver vara i god fysisk form.
DETTA SÖKER VI
• Har en huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (exempelvis studier eller deltidsarbete).
• Kan arbeta minst ett vardagspass per vecka.
• Vill ha ett långsiktigt extrajobb.
• Är självgående, initiativtagande och målinriktad.
• Vi ser gärna att du kan och vill jobba sommarvikariat!
• Klarar av fysiskt krävande arbetsuppgifter med frekventa tunga lyft.
Truckkort är meriterande och kan ge möjlighet till fler avdelningar och fler arbetstimmar, men är inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
