Extrajobb vid behov i butik - Linköping
2025-12-16
Vi söker en serviceinriktad och ansvarsfull person som vill arbeta extra i vår kunds butik i Linköping. Tjänsten passar dig som studerar, har ett annat deltidsjobb eller söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av annan sysselsättning. Som butiksmedarbetare blir du en viktig del av teamet och bidrar till att skapa en positiv upplevelse för kunderna varje dag.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunder i butiken och ge service av hög kvalitet
Sälja och ge rådgivning kring produkter
Fyllning av varor och säkerställande av ordning och struktur i butiken
Hantera kassan och assistera med enklare administrativa uppgifter
Bidra till att butiken alltid känns välkomnande och trivsam
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är positiv, social och trivs i en roll med mycket kundkontakt. Du har lätt för att samarbeta, tar ansvar och arbetar noggrant även när tempot är högt. Ett intresse för service, försäljning eller detaljhandel är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att bidra.
Du behöver kunna tala svenska eller engelska, och det är en fördel om du kan båda språken.Om tjänsten
Plats: Linköping
Omfattning: Behovsanställning med flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
