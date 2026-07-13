Extrajobb som truckförare!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett innovativt och dynamiskt företag som arbetar för hållbarhet och utveckling inom logistikbranschen? Till vår kund söker vi nu en driven truckförare som brinner för att bidra till effektiva och miljövänliga logistiklösningar.
Vår kund är stolta över deras nybyggda lager, där de skapar en modern och effektiv arbetsmiljö. Lagret är designat för att optimera arbetsflöden och minska miljöpåverkan – och vi söker nu dig som vill vara med och bygga framtidens logistiklösningar tillsammans!
I arbetsuppgifterna kommer du köra truck (skjutstativ) och plocka artiklar i kunds nybyggda, toppmoderna lager. Truckkörning förekommer även i kyl och frys. Vidare förekommer allmänna arbetsuppgifter inom lager.
Arbetstiderna är förlängda måndag-lördagar dagtid 08:00-17:00. I detta uppdrag har du möjlighet att påverka dagarna du vill jobba. Du lägger själv in din tillgänglighet i vårt system för att kunna kombinera med dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men utför arbetet hos vår kund.
DETTA SÖKER VI
Innehar truckkort A1-4 samt B1-4
Har tidigare erfarenhet av truckkörning
Är noggrann, säkerhetsmedveten och har goda färdigheter inom lagerhantering
Är tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan
Är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Sök denna spännande tjänst redan nu och bli en del av vår kunds växande team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lundavägen 152 (visa karta
)
212 25 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hilda Thor malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
10001254