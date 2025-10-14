Extrajobb Servicekontoret Uppsala City
2025-10-14
Har du ett stort intresse för ekonomi/juridik etc och önskar ett sommarjobb/extrajobb? Kanske är du student och söker ett meriterande jobb vid sidan av dina studier? Vi söker nu efter engagerade och talangfulla studenter som vill extrajobba hos oss. Vi ser extrajobbet som ett värdefullt utbyte som bidrar med utveckling för både dig och oss. Denna möjlighet kan även innebära en perfekt start på arbetslivet genom att knyta värdefulla kontakter. Läs vidare och se om detta kan vara något för dig!
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Vara kontorets ansikte utåt genom att erbjuda bästa möjliga service och bemötande till Swedbanks privat- och företagskunder.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar att hantera serviceärenden i det obokade kundmötet och att arbeta nationellt med serviceärenden via inkommande telefonsamtal.
Ha ett extrajobb som ger goda meriter för framtiden
Få en god insyn i finansbranschen
Växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden
I denna roll behöver du: En komplett gymnasieutbildning
Universitetsutbildning, färdig eller pågående, inom ekonomi/juridik
Kunna arbeta minst två arbetspass/vecka / 5 dagar/vecka under sommaren
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och... Kom till en arbetsplats som präglas av laganda och högt engagemang. Du ingår i ett team av engagerade och trevliga kollegor. Vi ser fram emot att stärka vårt team och bli framgångsrika tillsammans." Farnaz Zebarjaddi, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-11-02. Tjänsten avser extrajobb.
Placeringsort: Uppsala
Rekryterande chef: Farnaz Zebarjaddi
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Swedbank Kontakt
Farnaz Zebarjaddi farnaz.zebarjaddi@swedbank.se Jobbnummer
