Extrajobb på Vävra Gårdsdeli
Vävra Gårdsdeli AB / Butikssäljarjobb / Kungälv Visa alla butikssäljarjobb i Kungälv
2026-03-26
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vävra Gårdsdeli AB i Kungälv
Vävra Gårdsdeli söker medarbetare för extrajobb (främst sommartid)
Publiceringsdatum 2026-03-26
Om företaget
Vävra Gårdsdeli är en småskalig gårdsbutik på landet med fokus på närproducerade och högkvalitativa produkter. Hos oss hittar kunder allt från kött och chark till lokal ost och noga utvalda delikatesser. Vi brinner för smak, kvalitet och en varm, personlig kundupplevelse.Om tjänsten
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad medarbetare för extrajobb, med störst behov under sommaren. Under vår, höst och vinter finns möjlighet till arbete till och från vid behov.
Tjänsten passar dig som söker ett flexibelt extrajobb och som efter introduktion är trygg med att sköta butikens dagliga arbete självständigt.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för butiken under arbetspass (kundservice, försäljning och dagliga rutiner)
Vägleda kunder och ge personlig service
Försäljning av kött, ost, chark och andra delikatesser
Påfyllning av varor, provsmakningar och hålla butiken välorganiserad
Enklare förberedelser och löpande butikssysslor
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och bekväm med att arbeta självständigt
Tycker om kundkontakt och har ett genuint intresse för mat
Är noggrann, pålitlig och har ett positivt bemötande
Har erfarenhet av butik, service eller försäljning (meriterande men inget krav)
Omfattning
Extrajobb / timanställning
Flest arbetspass under sommaren
Extra arbete vid behov under vår, höst och vinter
Arbetstider enligt överenskommelse (vardagar och/eller helger)
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till jobb@vavragardsdeli.se
eller kom förbi butiken med din ansökan och ta en pratstund med oss.
Varmt välkommen till Vävra Gårdsdeli Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@vavragardsdeli.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Arbetsgivare Vävra Gårdsdeli AB
(org.nr 559313-3050)
Vävra 800 (visa karta
)
442 95 HÅLTA Jobbnummer
9822102