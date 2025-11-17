Extrajobb på lager i Halmstad!
2025-11-17
Gillar du att hålla igång, ta egna initiativ och ha kul på jobbet? Då har vi extrajobbet för dig! Vi söker en positiv och pålitlig person som vill hoppa in vid behov på vår kunds lager i Halmstad och hjälpa till med plock, pack och att hålla ordning bland hyllorna.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider som passar ditt schema
Ett härligt team som gillar att jobba och ha kul ihop
Ett aktivt extrajobb där du får röra på dig och göra nytta
Vi söker dig som:
Är punktlig, ansvarstagande och gillar fysiskt arbete
Trivs när det är lite fart på jobbet
Kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och startar så snart vi hittar rätt kandidat!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
