Extrajobb på lager för dig som studerar!
2025-11-07
Letar du efter en extra sysselsättning? Just nu söker vi dig som studerar eller har annan sysselsättning på minst 50% till vår kund i Viared/Borås. Du som söker bör vara noggrann, ansvarsfull och ha erfarenhet av lagerarbete.
Arbetstiderna är vardagar dagtid men kvällsskift kan bli aktuellt längre fram.
Du kommer att vara anställd via oss på Daily Connect och arbeta hos en av våra kunder i Borås.
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Tidigare erfarenhet av logistik/produktion
Goda kunskaper i svenska
Truckkort
Grundläggande datorfärdigheter och erfarenhet av lagerhanteringssystem
OBS notera att du måste uppfylla kravet för annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (såsom studier, annat deltidsarbete eller ha eget företag) samt truckkort, för att ha en chans att gå vidare i rekryteringen.
I samband med anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Detta är en del av vår interna säkerhetsrutin och används som ett led i bedömningen av lämplighet för tjänsten. Om du redan vet att du har uppgifter i belastningsregistret som kan påverka din möjlighet att få tjänsten, ber vi dig överväga detta innan du skickar in din ansökan.
Vilka är vi?
Daily Connect AB
Välkommen till Daily Connect - en aktör med en solid grund av erfarenhet och ett tydligt mål: att främja en positiv och givande arbetsmiljö för alla våra medarbetare.
Vi finns i Västra Götaland (Borås/Göteborg) med fokus på rekrytering och bemanning inom logistiksektorn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: jobb@dailyconnect.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagermedarbetare deltid".
