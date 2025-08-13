Extrajobb - Plock och Pack
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och vill jobba extra inom plock och pack? Då kan vi ha det perfekta uppdraget för dig som vill kombinera arbete med studier eller annan sysselsättning!
Arbetsuppgifter Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med orderplock och pack av konfektyr, snacks, hygien-, och sminkartiklar. För att passa in i tjänsten så ser vi att du är ansvarstagande, noggrann och gillar att arbeta i högt tempo enligt utsatta plockmål. Du hjälper till där det behövs och är en riktig lagspelare. Du är även flexibel och har möjlighet att ställa upp med kort varsel vid behov.
Det är meriterande med tidigare lagervana men det viktigaste är att du har rätt inställning och gillar att jobba. Det är självklart för oss att du passar tider, bidrar till ordning och reda samt har förmåga att jobba självständigt.
Arbetstid, placering och arbetsvillkor
Uppdraget är en bemanning och du måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning som studier eller jobb på mer än 50% för att kunna söka tjänsten.
Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag - fredag, ca 1-2 dagar/vecka
Vi tillämpar utdrag ur brottsregistret hos de kandidater vi väljer att anställa.
Placeringsort Örebro
Är du redo för ett extrajobb inom lager? Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev via vår rekryteringsportal. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
