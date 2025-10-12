Extraarbete snöröjning Linköping
2025-10-12
Om tjänsten som snöskottare
Under vinterhalvåret hjälper vi våra kunder att hålla deras utemiljöer framkomliga och säkra - fri från snö och halkbekämpade. Din primära arbetsuppgift kommer därför vara handskottning och halkbekämpning.
Behovet styrs av vädret, därför söker vi dig som kan hoppa in och jobba med kort varsel och vid oregelbundna tider. Dina arbetspass kommer att vara olika långa och förlagda då det snöar.
Glöm träningspassen, det får du varje dag på arbetstid, men ta med en hög arbetsmoral och ett glatt humör. Det är inget hinder att du har en annan huvudsaklig sysselsättning då arbetspassen tillsätts med god dialog vid behov.
Det fungerar utmärkt att vara student, pensionär, egenföretagare eller ha annat deltidsjobb. Vi är flexibla i den här anställningsformen och måna om våra medarbetare!
Förutsättningar för tjänsten
• Svenskt B-körkort
• God fysisk kondition
Varaktighet, arbetstid
Varierat november-april Vi kommer att intervjua löpande, därför rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan snarast möjligt. Det finns goda förutsättningar att få fortsatt säsongsanställning inom grönyteskötsel efter vintersäsongen.
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
