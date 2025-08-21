Extraarbete i en produktion

Jovi Konsult AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg
2025-08-21


Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lerum, Härryda eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-08-21

Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i en produktion där du monterar olika typer av komponenter på produkterna. Man står på en line där det är viktigt att komma upp i tempo, trivas med att arbeta med kroppen och vara snabb i händerna.
Man kommer montera både manuellt med händerna men även med skruvdragare etc.


Bakgrund
Vi söker dig som antingen kanske studerar eller har ett annat arbete som vill fylla ut tiden i en produktion. Du som söker trivs att arbeta med kroppen/händerna och har inställningen till att alltid vilja lära sig ännu mer.
Vi ser att du
Har ett intyg på minst 50% annan sysselsättning.
Erfarenhet inom någon typ av produktion.
Kan arbeta skift = både dag och kvällsarbete tillkommer.

Om företaget
Företaget tillhör en ledande fordonsaktör i sin bransch.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9469562

Prenumerera på jobb från Jovi Konsult AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jovi Konsult AB: