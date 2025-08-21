Extraarbete i en produktion
Du kommer arbeta i en produktion där du monterar olika typer av komponenter på produkterna. Man står på en line där det är viktigt att komma upp i tempo, trivas med att arbeta med kroppen och vara snabb i händerna.
Man kommer montera både manuellt med händerna men även med skruvdragare etc. Bakgrund
Vi söker dig som antingen kanske studerar eller har ett annat arbete som vill fylla ut tiden i en produktion. Du som söker trivs att arbeta med kroppen/händerna och har inställningen till att alltid vilja lära sig ännu mer.
Vi ser att du
Har ett intyg på minst 50% annan sysselsättning.
Erfarenhet inom någon typ av produktion.
Kan arbeta skift = både dag och kvällsarbete tillkommer. Om företaget
Företaget tillhör en ledande fordonsaktör i sin bransch.
