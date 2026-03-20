Extra jobba hos Mathem - Farsta

2026-03-20
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vill du arbeta extra vid sidan av studier eller annat jobb? Just nu söker vi fler drivna konsulter till uppdrag hos Mathem!
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med hantering av matvaror i en lager- och logistikmiljö. Arbetet sker i olika temperaturzoner, vilket innebär att du kan arbeta i:
Torrförråd
Kylrum
Frysrum
Arbetsuppgifterna består främst av:
Plock och pack av matvaror
Orderhantering
Övriga lagerrelaterade uppgifter
Arbetet kan stundtals vara både fysiskt krävande och tempofyllt. Det förekommer tunga lyft och arbetet sker ofta under tidspress, vilket ställer krav på noggrannhet och effektivitet.Viktig information
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel studier på 100 % eller ett annat arbete på minst 50 %.
Arbetstider
Vardagar kl. 07:00-16:00
Natt kl. 21:30-06:00
Du behöver kunna arbeta minst 2-3 dagar i veckan.
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är noggrann, strukturerad och trivs i ett högt tempo
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har möjlighet att arbeta flexibelt
Meriterande:
Erfarenhet av lagerarbete
Truckkort
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt. Publiceringsdatum2026-03-20Anställningsvillkor
För denna tjänst skall du kunna arbeta varje måndag under dagtid
Den här tjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos Insitepart och kommer att arbeta ute hos vår kunder i Stockholm med omnejd.
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7438343-1905966". Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
