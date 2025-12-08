Exterior/Interior Lighting Studio Engineer Göteborg
2025-12-08
Om uppdraget
Vi söker en mycket senior Electrical Designer med spets inom exteriör och interiör fordonsbelysning. Du blir en nyckelperson i designstudion och fungerar som designens röst in i engineering-organisationen. Uppdraget handlar om att säkra tekniskt möjliga, estetiskt starka och regelrätta ljuslösningar i hela utvecklingskedjan - från koncept till prototyp och validering.
Dina arbetsuppgifter
Vara designens röst och kommunicera designintentioner och behov inom engineering.
Översätta engineering-krav till designmöjligheter och vice versa.
Säkerställa att lagkrav och tekniska krav förstås och implementeras i design.
Ta fram genomförbara lösningar i tekniskt utmanande områden.
Driva, dokumentera och följa upp överenskommelser mellan design och engineering.
Stödja utvecklingen med tekniska lösningar som för designen framåt.
Dokumentera feasibility på designteman och lyfta kritiska risker tidigt.
Sätta upp nya ljuskoncept i Catia samt optikmjukvara.
Benchmarka konkurrenter och säkra konkurrenskraftiga ljuslösningar.
Tech scouting, workshops och presentationer med innovationsbolag och leverantörer inom belysningsområdet.
Hålla dig uppdaterad kring tillverkningsmetoder och nya teknologier.
Förväntade leveranser
Feasibility-underlag och beslutsstöd för designval kopplade till belysning.
Nya och uppdaterade ljuskoncept i Catia V5 samt optisk simulering.
Dokumenterade kravtolkningar (tekniska + legala) och spårbarhet mellan design/engineering.
Benchmark-insikter och rekommendationer för konkurrenskraftiga lampkoncept.
Stöd till prototypframtagning och underlag för valideringstester.
Din profil
Teknisk universitetsutbildning eller motsvarande.
Minst 10 års erfarenhet från fordonsindustrin, med djup expertis inom lampteknologi.
Mycket god kunskap om belysningsteknik, engineering och legala krav.
Stark erfarenhet av Catia V5 och Teamcenter.
Vana att förstå designintentioner och föreslå tekniska lösningar som realiserar dem.
Erfarenhet av koncept- och komponentutveckling för både exteriör och interiör belysning.
Väldigt god förståelse för fordonsutvecklingsprocessen end-to-end.
Erfarenhet av fysiska prototyper för att utvärdera ljuskoncept.
Flytande engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av optikmjukvara (t.ex. SPEOS, Lucidshape, LightTools).
Erfarenhet av arbete i designstudio.
Mandarin i tal och skrift.
Personliga egenskaper
Tydligt ledarskap och trygg i att ta en drivande roll.
Självgående men trivs lika bra i tvärfunktionella team.
Hög leveransförmåga och strukturerad i ditt arbetssätt.
Utmärkt kommunikatör med god samarbetsförmåga.
Plats: Göteborg Omfattning: Heltid Period: 15 dec 2025 - 31 maj 2026 Sista dag att ansöka är Enligt överenskommelse
