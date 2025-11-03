Export Control Analyst till Saab Aeronautics
2025-11-03
Vill du ha ett arbete där noggrannhet, ansvar och
internationella samarbeten går hand i hand? Som Export Control Analyst hos
Saab Aeronautics får du en nyckelroll i att säkerställa att några av
världens mest avancerade projekt följer rätt lagar och regelverk - från Sverige
till andra sidan jordklotet. Här får du växa i en spännande miljö där teknik,
juridik och global affär möts.
Om rollen som Export Control Analyst
Som Export Control
Analyst hos Saab Aeronautics blir du en viktig del av företagets
exportkontrollfunktion inom Business Support. Här arbetar du för att
säkerställa att nuvarande och framtida affärer hanteras i enlighet med svenska
och internationella lagar och regelverk.
Du blir en del av ett
engagerat team som verkar över flera orter och stöttar verksamheten i varierande
frågor som rör exportkontroll.
Arbetsuppgifterna
består exempelvis av:Handläggning av
ansökningar mot svenska och utländska myndigheter
Uppföljning och
rapportering till myndigheter rörande tillstånd, produkter och exportflöden
Hantering av
slutanvändarintyg och exportklassning av hårdvara, mjukvara och information
Delta i projekt och
stötta verksamheten med rådgivning i exportkontrollfrågor
Bidra till interna
utbildningar inom området exportkontroll
Stötta organisationen
i det dagliga arbetet med att följa upp leveranser, tillstånd och exportregler
Detta är en
administrativ och analytisk roll som kräver struktur, ansvarstagande och
förmågan att förstå både tekniska och legala sammanhang.
Du erbjuds:
Hos Saab Aeronautics
får du möjlighet att växa inom ett område med stort ansvar och samhällsviktig
betydelse. Du får:
• En trygg och flexibel
arbetsplats med högt i tak och kollegor som gärna delar kunskap.
• Stora
utvecklingsmöjligheter
• En arbetskultur som
präglas av öppenhet, lärande och balans mellan arbete och fritid.
Du får arbeta i ett
erfaret team där stämningen är positiv och hjälpsam och där ingen dag är den
andra lik.
I tjänsten som Export
Control Analyst söker vi dig som har:
Som person är du
strukturerad och kan hålla koll på många saker samtidigt. Du är en lagspelare
som hjälper dina kollegor när det behövs och gärna bollar lösningar
tillsammans. Rollen som Demand & export coordinator passar dig som har
kundens bästa i fokus, är prestigelös och vågar fråga istället för att gissa.
Skallkrav
• Relevant utbildning
eller erfarenhet inom teknik, juridik, ekonomi eller administration
• Teknisk förståelse -
exempelvis förmågan att läsa ritningar, sprängskisser eller CAD-underlag
• Flytande svenska och
engelska, både i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
(krav för säkerhetsprövning)
• Möjlighet att resa vid
behov
Det är meriterande om
du har:*Erfarenhet av arbete
inom exportkontroll, tull, inköp eller myndighetskontakt
• Kunskap i
affärssystemet IFS
• Grundläggande
förståelse för internationell handel och regelverk
Som person är du:*Noggrann och analytisk
• du trivs med att arbeta metodiskt och strukturerat
• Kommunikativ- du vågar
stå på dig och guida verksamheten rätt
• Serviceinriktad och
samarbetsvillig - du har lätt för att skapa goda relationer
• Förändringsbenägen och
flexibel - du planerar om och kan prioritera arbetsuppgifter utefter behov
Om Saab Aeronautics
Saab Aeronautics är en
innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass. Inom affärsområdet
bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära och civila
flygplanssystem, som exempelvis Gripen. Saab arbetar för att säkra framtiden
inom flygindustrin genom hållbar innovation, teknisk spets och långsiktigt
samarbete.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden
arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors
liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt
kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis att jobba som konsult via
För denna tjänst kommer du inledningsvis att jobba som konsult via
Framtiden för att på sikt kunna övergå i anställning direkt hos Saab. Publiceringsdatum2025-11-03
Placeringsort: Linköping,
Arboga eller Huskvarna
Omfattning: Heltid,
dagtid
Start: Februari 2026
eller enligt överenskommelse
Vi går igenom
ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
Fast lön
