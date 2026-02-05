exploateringsingenjör
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Lantmätarjobb / Simrishamn Visa alla lantmätarjobb i Simrishamn
2026-02-05
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Som medarbetare i planeringsenheten kommer du ingå i en grupp av planarkitekter, översiktplanerare, mark- och exploatering samt GIS- och kartfunktioner. Vi är en liten tajt grupp som stöttar varandra och har en gemytlig stämning i vacker arbetsmiljö på Björkegrenska gården i centrala Simrishamn.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Vi är i en fas där ett flertal större exploateringsprojekt avslutas och nya projekt behöver initieras för att bidra till god och hållbar stadsbyggnad och nå mål inom bla växande näringsliv och ökat permanentboende. Här finns stora tillgångar som vi vill utveckla som t ex potentialen i våra inlandsbyar och attraktiva kustlägen. Här finns också stora utmaningar kopplade till klimatrisker och glesbygd. Vi vill nu välkomna en drivande och initiativtagande kollega som med ett kreativt angreppssätt tar sig an utvecklingsmöjligheter med kvalitativt och hållbart genomförande. Om du också har god marknadsförståelse, kunskap om finansieringsmodeller och ekonomisk projektanalys på kort och lång sikt så kommer du kunna bidra till stor nytta i en av Sveriges kanske vackraste kommuner.
Tjänsten innehåller dock inte bara utveckling utan även uppföljning och löpande uppgifter av både teknisk och ekonomisk art.
Du kommer arbeta nära markförvaltning, planarkitekter och stadsarkitekt inom planeringsenheten och med projektledande kollegor inom enheten offentliga miljöer. Du har också kontakt med externa parter som t ex utvecklare, andra myndigheter och medborgare.
Bland arbetsuppgifterna finns bl a:
* Budgetansvar för pågående exploateringsprojekt och uppföljning av utfall.
* Sammanhållande ansvar för avtal i exploateringsprojekt och samordning med projektledare i enheten offentliga miljöer.
* Proaktivt och strategiskt arbete med kommande exploateringsprojekt
* Kalkyl- och prognosarbete samt tidplanering
* Tillförsäkra kommunen servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt i annan fastighet
* Besluta och ansöka om fastighetsreglering och liknande fastighetsrättsliga frågor
* Samråd lantmäteri i frågor om fastighetsbildning och samfälligheter mm
* Företräda kommunen vid delägarsammanträden (gata, dikningsföretag)
* strategiskt arbete med dikningsföretag
* Projektledning av exploateringsprojekt såsom t ex exploateringsavtal, genomförandeavtal, markanvisningsavtal
* Beredning av ärenden till politikenKvalifikationer
Vi söker dig som har en passande högskoleexamen med inriktning teknik, exploatering, samhällsbyggnad, och/eller lantmäteri. Även motsvarande arbetslivserfarenhet kan vara av intresse.
Du har erfarenhet av projektledning inom bygg eller infrastruktur och är van att driva många projekt parallellt.
Du förstår entreprenad- och avtalsjuridik.
Du har också erfarenhet av affärsutveckling där ekonomi, geomförande och kvalitet är viktiga delar. Vi är lite extra intresserade av dina ekonomikunskaper och hur de bidrar till att framtida projekt blir verklighet.
Då vi är en liten arbetsgrupp värdesätter vi starkt att du , precis som vi, är mångsidig och tycker om att arbeta med en bredd av olika uppgifter. Vi utvecklar hela tiden våra arbetsmetoder och processer och vill att du tar del även i det arbetet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är drivande, initiativtagande och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp. Du har också ett starkt relationsfokus och lätt för att skapa nya kontakter.
Då arbetsuppgifterna är många och varierade behöver du ha ett analytsikt och strukturerat arbetssätt.
Vana att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande.
Meriterande kompetenser är också : cba, verksamhetsutveckling, affärsutveckling, markförvaltning, LOU
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300322 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
stadsarkitekt, enhetschef planering
LENA ORRBERG lena.orrberg@simrishamn.se 0414819225 Jobbnummer
9724192