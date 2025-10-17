Expert till sektionen för ekonomiadministration
Kriminalvården, Sektionen för ekonomiadministration / Redovisningsekonomjobb / Norrköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Norrköping
2025-10-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för ekonomiadministration i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Enheten för Kriminalvårdens Servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret och tillhör avdelningen för anstalt, häkte och frivård och ger stöd till hela myndigheten inom ekonomi och personaladministrativa processer samt förvalta och utveckla dem. Vi arbetar nära Ekonomiavdelningen som ansvarar för kontakten med Justitiedepartementet.
Vi arbetar aktivt för att kontinuerligt utveckla vår personal och förbättra våra tjänster. Välkommen till en fantastisk arbetsplats och ett meningsfullt arbete.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad inom sektionen för Ekonomiadministration. Sektionen ansvarar för leverantörsfakturor, beställningar och e-handel, kundfakturor, betalflöden, löpande redovisning, anläggningsredovisning, driftredovisning, systemförvaltning samt bokslut.
I rollen som expert kommer du att vara sakkunnig inom redovisningsområdet särskilt avseende bokslut och redovisningsfrågor. Du kommer också att bidra till att identifiera och analysera frågor av strategisk betydelse för att säkerställa en välfungerande ekonomi och redovisning. Du kommer att vara en viktig resurs till sektionens ledningsgrupp och stötta arbetet med effektiviseringar, förbättringsförslag och automatisering av rutiner och arbetssätt inom sektionen som syftar till att utveckla myndighetens ekonomiadministration och redovisning. I rollen ingår också att ta fram underlag till revisorer och att svara på deras frågor. Även omvärldsbevakning och kvalitetssäkring av redovisningen ingår.
Arbetet innebär att självständigt och tillsammans med andra ta fram beslutsunderlag, genomföra analyser samt utforma förslag för utveckling inom sektionen.
Rollen kan innebära bland annat bokslutsarbete inkl. avstämningar och upplägg och underhåll av triggrar.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för redovisningsfrågor och utvecklingsarbete. Du är van att identifiera vad som kan effektiviseras i processer och har lätt att samarbeta med andra. Du planerar ditt arbete självständigt och har en god kommunikativ förmåga.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom ekonomi alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Bred erfarenhet av redovisningsarbete och ekonomiadministration
* Erfarenhet av självständigt arbete på strategisk nivå som krävt planering, analys, samordning och uppföljning
* Erfarenhet av effektiviserings- och förändringsarbete
* Mycket god förmåga att uttrycka mig väl i tal och skrift på svenska.
* Mycket god kunskap inom Officepaketet
* Erfarenhet av arbete i ekonomisystem
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av redovisningsarbete inom statlig verksamhet
* Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling
* Erfarenhet av Proceedo och/eller Unit4 ERP
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för ekonomiadministration Kontakt
Sektionschef
Malin Kyndel Malin.Kyndel@kriminalvarden.se Jobbnummer
9561088