Expert till IT-ledningsstöd
Kriminalvården, Enheten för IT-planering / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping
2026-02-20
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Vi söker nu en expert till sektionen IT Ledningsstöd inom enheten för IT Planering till huvudkontoret i Norrköping. Enheten ansvarar för övergripande koordinering, planering och uppföljning av IT-avdelningens verksamhet och har ett särskilt ansvar för att säkerställa en effektiv styrning med fokus på avdelningens förmåga att långsiktigt klara sitt uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som Expert till IT-ledningsstöd har du en strategiskt viktig roll i avdelningens organisationsutveckling och stöd till IT-direktören samt avdelningens olika ledningsgrupper. Uppdraget kombinerar ledarskap med ett verksamhetsnära ansvar, där du tillsammans med dina kollegor driver arbetet mot gemensamma mål och bidrar till struktur, kvalitet och framdrift i avdelningens arbetssätt. Du arbetar med frågor som är avgörande för avdelningens styrning och utveckling vilket t ex innebär att du:
* Tar fram analyser, prognoser och beslutsunderlag som stöd till ledningens arbete med att leda, fördela och prioritera
* Följer upp verksamhetens mål, kvalitet och kostnader i ett sammanhållet perspektiv vilket bidrar till ökad framförhållning och minskad reaktivitet
* Arbetar med för avdelningens verksamhetsplan, ledningssystem och organisation
* Genomföra kvalificerade utredningar samt göra sammanställningar och analyser
* Bidrar i verksamhetsutveckling och stöttar i förändringsledning och kommunikation
Du arbetar i team med liknande roller inom avdelningen och har ett nära samarbete med avdelningens ekonomicontroller och verksamhetsnära HR-expert. Rollen innebär även ett nära samarbete med experter i liknande roller på andra avdelningar.Kvalifikationer
Vi söker en passionerad expert som är analytisk med god problemlösningsförmåga, har gott omdöme och är intresserad av utvecklings- och förändringsarbete. Du ser inga problem eller hinder utan har stort fokus på lösningen. Vi ser att du har god förmåga att kommunicera att skapa nya kontakter. Därtill är du flexibel och prestigelös. Du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* En akademisk utbildning företrädesvis inom kommunikation, HR, ekonomi eller IT alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete i en IT-verksamhet
* Arbetslivserfarenhet av verksamhetsutveckling, uppföljning, analys och styrning i en större verksamhet
* Erfarenhet från att arbeta i stödfunktion och vana av att ta fram tydliga beslutsunderlag
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Erfarenhet av förändringsledning och projektarbete som kriminalvården bedömer relevant
* God förståelse för hur mål, ekonomi, kompetensförsörjning och verksamhet hänger ihop
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom myndighet eller offentlig verksamhet som kriminalvården bedömer relevant
* Dokumenterad chef-/ledarskapsutbildning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
