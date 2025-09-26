Expert System Engineer, Stockholm
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Uppdrag System Engineer, nivå 4
Vi erbjuder ett stimulerande och varierande arbete i projektens samtliga faser. Arbetet innebär bland annat medverkan vid systemutformning, utveckling, integration, konfiguration, driftsättning, utprovning och support.
Systemen vi levererar är främst Linuxbaserade och är i drift dygnet runt, året runt för att säkerställa våra kunders operativa förmåga.
I arbetet ingår resor och kundkontakter.
Du kommer att arbeta med att utforma integrations- och säkerhetslösningar men även vara behjälplig med att genomföra analyser och utredningar. Du kommer att vara delaktig i projektets olika faser men med tyngdpunkten på tidiga faser, t.ex. vid integration av olika systemkomponenter och vid förändring av kommunikations- och säkerhetslösningar. I din roll kommer du att arbeta nära kunden, dess leverantörer samt användarna. Ditt arbete kan innebära resor, mestadels inom Sverige.
Eftersom du kommer att arbeta självständigt och i nära samarbete med kunden är det viktigt att du är drivande, utåtriktad och villig att ta ansvar. Du har en positiv grundsyn, har god samarbetsförmåga och har lätt för att kommunicera. Eftersom vi jobbar i en internationell miljö är det viktigt att du, utöver svenska, även behärskar engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning med inriktning på datateknik och nätverk eller motsvarande kunskaper och utbildning som bedöms likvärdig.
Vi ser gärna att du har arbetat minst 6 år med liknande arbetsuppgifter. Vi ser också att du har ett djupt intresse för teknik.
Kunskapskrav:
• Linux
• Virtualisering
• Automatiserade installationsprocesser
• Installation
• Felsökning
• Driftsättning
• Nätverkshantering
• Grundläggande IT-säkerhet, logghantering, härdning, brandväggar
• Versionshantering
• Public Key Infrastructure
• Python
• Bash
Uppdragsinformation Uppdragslängd: ca 6-12 månader
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet.
Ansök senast: 2025-10-02
Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Sanjay Sareen sanjay.sareen@progalaxy.se 0738500440 Jobbnummer
9529526