Expert inom civil beredskap
Kriminalvården, Säkerhetsavdelningen / Säkerhetsjobb / Härnösand
2026-03-30
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad inom enheten för civil beredskap som är en del av säkerhetsavdelningen. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där enheten håller på att bildas och byggas upp. Enhetens huvuduppdrag är att leda, stödja och samordna myndighetens samlade beredskapsarbete. Enheten utgörs av 31 medarbetare och består av två sektioner. Sektionen för beredskapsåtgärder har som huvuduppgift att stödja myndighetens genomförande av beredskapsåtgärder på alla nivåer, genomföra och samordna myndighetens förberedande planering samt utveckla och förvalta myndighetens kontinuitetshantering.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Som expert inom enheten för civil beredskap kommer du ha en roll där du får möjlighet att göra en verklig samhällsnytta och stärka vår förmåga att möta framtidens säkerhetsutmaningar. Du kommer att tillhöra sektionen för beredskapsåtgärder, där dina arbetsuppgifter främst består av att utgöra ett stöd till lokal och regional verksamhet i beredskapsfrågor och genomförande av åtgärder. Du samordnar, kvalitetssäkrar och följer upp regionens beredskapsarbete. I uppgifterna ingår det att stödja verksamheterna i kontinuitetshantering, framtagande av beredskapsplaner, och att öva olika förmågor för att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera fredstida kriser och höjd beredskap.
Arbetet består i stor utsträckning av operativt stöd till verksamheten varför du förväntas kunna leda och driva processer och nätverk, men också delta i och vara ett stöd i andras uppdrag. I ditt uppdrag kan även vissa nationella utvecklings- och förvaltningsuppgifter ingå. Du tar fram rapporter och andra underlag, och du förväntas bidra med din kunskap för att kunna utveckla beredskapsarbetet. Du deltar i samverkansforum inom expertområdet såväl internt som externt. I din roll ingår att verka för en god samverkan i de forum du deltar i samt verka som stöd för både regionchefen och sektionschefen i genomförande och uppföljning av aktiviteter och uppdrag kopplade inom beredskapsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar målmedvetet och organiserat, och som har lätt för att skapa klarhet och förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt för alla parter. Du bygger förtroendefulla relationer, är lyhörd och arbetar bra med andra människor. Samtidigt har du förmågan att anpassa dig och ditt synsätt efter nya situationer och förändrade krav, och tar ansvar för att självständigt driva ditt arbete framåt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet inom områden som Kriminalvården bedömer relevanta eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården finner relevant
* Erfarenhet av att handlägga ärenden, genomföra utredningar och bereda beslut
* Erfarenhet av informationsinhämtning, bearbetning/analys och presentation av slutsatser
* Erfarenhet av att driva, leda och samarbeta i processer med flera aktörer på olika organisatoriska nivåer
* Goda datakunskaper och stor förståelse för vikten av säker informationshantering
* Kunskap inom beredskapssystemet
* God kännedom om ledning och styrning i förvaltning
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom säkerhetsområdet, särskilt inom området krisberedskap och civilt försvar
* Relevanta utbildningar inom Kriminalvårdens verksamhet
* Erfarenhet av arbete inom området krisberedskap och civilt försvar
* Erfarenhet av säkerhetsarbete såsom t ex säkerhetsskydd eller informationssäkerhet
* Erfarenhet av övningsverksamhet
* Erfarenhet och förståelse av Kriminalvårdens olika verksamhetsområden
* Erfarenhet av myndighetssamverkan
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
