Eventsäljare - Grundlön
2025-08-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Stockholm
Jobba som Säljare på Let 's Get Social - Vi söker dig!
Är du en social, driven och ambitiös person som gillar att sälja och skapa nya möjligheter? Vill du ha ett jobb där du kan utvecklas, ha roligt och samtidigt tjäna bra pengar? Då är Let 's Get Social rätt plats för dig!
Vi söker nu ungdomliga, energiska säljare till vårt Event team som utgår från Malmö.
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller utbildning - vi står för all utbildning och coaching du behöver för att bli en toppsäljare!
Vad gör vi?
På Let 's Get Social säljer vi bland annat mobilabonnemang, el avtal & id skydd - sedan 2005 har vi hjälpt både företag och privatpersoner med deras behov. Vi är en ledande aktör inom vår bransch och vi söker nu dig som vill vara med på vår resa framåt.
Vad erbjuder vi dig?
Fast grundlön + provision - du får en trygg inkomst samtidigt som du kan tjäna bra pengar genom dina prestationer.
Utbildning och coaching - vi lär dig allt du behöver kunna för att lyckas som säljare.
Säljtävlingar och priser - du kan vinna allt från resa till roliga helgaktiviteter.
Högt tempo och rolig arbetsmiljö - här har vi alltid kul på jobbet samtidigt som vi sätter höga mål.
Vad söker vi?
Du talar flytande svenska i både tal och skrift.
Du har ett positivt mindset, gillar att utmana dig själv och trivs med att jobba mot mål.
Du är nyfiken, vill lära dig och har ett intresse av försäljning.
Du är ansvarsfull, pålitlig och redo att ge 100% för att nå framgång.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi söker säljare för omgående start.
Kom och bli en del av vårt härliga team på Let 's Get Social - ett företag med framtiden i fokus och där din insats verkligen gör skillnad. Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Let 's Get Social - där säljare trivs och lyckas!
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@letsgetsocial.se Omfattning
