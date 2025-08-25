Eventpersonal Göteborg
2025-08-25
Vi utökar nu vår personalpool inför hösten och våren söker dig som vill jobba med olika former av event som eventpersonal. Framförallt behöver vi en person den 29 samt den 30 augusti. Även den 3 september
Vi har ett fåtal krav:
Flytande Engelska eller Svenska (Vissa jobb kräver Svenska)
Stresstålig
Serviceinrikad
Effektiv
Flexibel
Snabb
Meriterande
Lyfta tungt
Om Bluebeq
Bluebeq är en eventbyrå som framförallt jobbar med mässor, konferenser och event. Idag jobbar vi främst i samband med olika former av mässor med att bygga upp och ner montrar samt bemannar dem med personal under mässan
Välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: job@bluebeq.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventpersonal Göteborg".
http://www.bluebeq.se
