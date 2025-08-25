Eventpersonal Göteborg

Bluebeq AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-08-25


Vi utökar nu vår personalpool inför hösten och våren söker dig som vill jobba med olika former av event som eventpersonal. Framförallt behöver vi en person den 29 samt den 30 augusti. Även den 3 september
Vi har ett fåtal krav:
Flytande Engelska eller Svenska (Vissa jobb kräver Svenska)
Stresstålig
Serviceinrikad
Effektiv
Flexibel
Snabb

Meriterande
Lyfta tungt

Om Bluebeq
Bluebeq är en eventbyrå som framförallt jobbar med mässor, konferenser och event. Idag jobbar vi främst i samband med olika former av mässor med att bygga upp och ner montrar samt bemannar dem med personal under mässan
Välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: job@bluebeq.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventpersonal Göteborg".

Arbetsgivare
Bluebeq AB (org.nr 556917-9921), http://www.bluebeq.se
Mässans gata 18 (visa karta)
412 94  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bluebeq Göteborg

Jobbnummer
9473812

