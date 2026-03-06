Eventledare/Toastmaster - i Stockholm
2026-03-06
Mordmysterium Sverige AB är ett eventföretag som erbjuder unika aktiviteter för företag och privatpersoner.
Aktiviteter: Mordmysterium, EscapeBox, Förrädaren och Brottsutredning.
Nu behöver vi förstärkning i Stockholmsregionen.
Läs mer på www.mordmysterium.se
Vem är du?
Som person är du positiv, glad, engagerad, mycket social och trivs med många utmaningar. Du skulle även beskriva dig som kommunikativ, utåtriktad, bra på presentationer och gillar att tala inför grupper. Du ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Du gillar att stå i centrum och din positiva energi smittar av sig. Söker du ett riktigt kul extrajobb för egenföretagare med flexibilitet eller vid sidan om dina studier eller deltidsjobb? Nu kan du få chansen att jobba med Sveriges roligaste teambuildingaktiviteter och jobba på restauranger, konferensanläggningar, slott och herrgårdar.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Varje aktivitet hålls och leds av en instruktör.
Det gäller att få alla deltagare att ha roligt och hänga med i upplägget. Det kan likna att vara toastmaster på ett bröllop. Nästan varje evenemang innebär några mils resa till anläggningen. Därför är det nödvändigt med körkort och gärna egen bil.
Din introduktion i företaget består av utbildning, där du får lära dig grunderna i vårt koncept bl.a genom att följa med på våra events tills du är redo för egna evenemang. Perfekt extrajobb några kvällar i veckan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: info@mordmysterium.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventledare Stockholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mordmysterium Sverige AB
(org.nr 556718-0459), http://www.mordmysterium.se
Kungsgatan 70 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mordmysterium Sverige Aktiebolag Kontakt
VD
Tony Skogh info@mordmysterium.se 08-209191 Jobbnummer
9783167