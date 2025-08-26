Ets Nord Kumla söker Maskinoperatör
Om ETS NORD:
Med över 27 års erfarenhet är ETS NORD idag en av Nordeuropas ledande aktörer inom heltäckande ventilationslösningar. Vårt uppdrag är tydligt - vi skapar de bästa lösningarna för inomhusluft och bidrar därmed till en bättre boendemiljö för människor varje dag.
Genom egen tillverkning, innovativ produktutveckling och ett starkt fokus på hållbarhet är vi med och formar framtidens inomhuskomfort - alltid med kundens behov i centrum.
Hos oss blir du en del av ett internationellt team på 500 engagerade kollegor i fyra länder. Tillsammans är vi en pålitlig partner från start till mål - från planering och installation till tekniskt underhåll.
Vill du arbeta i en miljö där kompetens, engagemang och utveckling står i fokus? Då är ETS NORD rätt plats för dig!
• *Sökes: Maskinoperatör för Tillverkning av Spiro Rör**
Vi på Ets Nord söker nu en engagerad och noggrann maskinoperatör till vår produktion av spiro rör. Om du har erfarenhet av maskinhantering och brinner för att arbeta i en dynamisk miljö, då vill vi gärna höra från dig!
• *Arbetsuppgifter:**
• Operera och övervaka maskiner för tillverkning av spiro rör
• Säkerställa att produktionen följer kvalitetsstandarder
• Utföra löpande underhåll och kontroll av maskiner
• Arbeta i team för att uppnå produktionsmål
• *Kvalifikationer:**
• Erfarenhet av arbete som maskinoperatör eller liknande roll
• Teknisk förståelse
• Noggrannhet och ansvarstagande i arbetet
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• *Vi erbjuder:**
• Utbildning och stöd för att växa i din roll
• *Ansökan:**
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till [e-postadress] senast [sista ansökningsdatum]. Märk din ansökan med "Maskinoperatör - Spiro Rör".
Vi ser fram emot att höra från dig!
[Eventuellt företagsnamn och kontaktinformation
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare (anställningen inleds med 6 månaders provanställning)
Anställningsform: Tillsvidareanställning (alternativt tidsbegränsad anställning beroende på överenskommelse) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: Andreas.soogna@etsnord.se Omfattning
