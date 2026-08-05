Eterni söker CNC-operatörer
Eterni Sweden AB/Värnamo / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-08-05
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Vill du jobba med avancerad CNC-teknik i en spännande miljö? Här får du ansvar, utveckling och möjlighet att bidra till företagets framgång.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vi söker just nu nya kollegor till våra kunder och som vill vara med och växa tillsammans med företagen. Vi erbjuder dig intressanta och stimulerande arbetsuppgifter i ett företag som står inför en spännande framtid där din insats kommer att spela en viktig roll för dess framgång.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att innebära:
Svarvning, fräsning, omriggning/omställning samt övervakning av företagets CNC-maskiner
Analysera och utvärdera mätresultat
Rapportering av utfört arbete
Utföra daglig skötsel och underhåll av maskiner/utrustning och byta verktyg
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har en CNC-utbildning
Några års arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av att arbeta med datorer
Vi söker dig som är en serviceinriktad, ansvarstagande och ordningsam person med ett stort engagemang och förmåga att prioritera uppgifter
Du är den som presterar det lilla extra, drivs av goda resultat, är kvalitetsmedveten och noggrann
Vidare är du en person som gillar samarbete och som kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC-operatör är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på 6 månader med god chans till förlängning. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
.
Plats: Jönköpings län
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Enligt överenskommelse (nattskift, helgskift, 2-skift samt dagtid)
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Värnamo Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
10022390