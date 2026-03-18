Etableringskoordinator, Myndighet
2026-03-18
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att främja kommunens tillväxt genom att skapa förutsättningar för invånarna att ha ett livslångt lärande och vara självförsörjande. Detta gör vi med ett fokus på kompetensförsörjning och genom samordnad operativ service till företag där vi arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar med innovativa arbetssätt. Förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Campus Trelleborg, och har cirka 100 engagerade medarbetare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Vill du vara med och forma framtidens etableringsarbete? Har du drivkraften, modet och kreativiteten att tänka nytt och skapa arbetssätt som verkligen gör skillnad? Om du känner igen dig - då kan det här vara din nästa utmaning.
Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun söker dig som vill mer än att bara följa vägen - du vill vara med och leda.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som gör skillnad på riktigt, både för medborgaren och kommunen. Du får arbeta i en miljö där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen och där du bidrar med din kompetens för att vi ska nå våra mål. Vi lever vår värdegrund och det är viktigt att du i ord och handling står bakom vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar. Myndighetsenheten har två sektioner; sektion ekonomiskt bistånd och sektion bosättning och etablering. Du kommer tillhöra sektion bosättning och etablering.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Som etableringskoordinator blir du en nyckelperson i människors första steg in i ett nytt liv. Tillsammans med dina kollegor arbetar du nära nyanlända som anvisats enligt bosättningslagen med målet att skapa trygghet och självständighet.
Genom ett nära samarbete med varje individ stöttar du vägen mot en egen bostad och en fungerande etablering i samhället. Du är med och gör skillnad - på riktigt.
Tillsammans med individen upprättar ni individuella planeringar och följer upp dessa systematiskt för att korta vägen till ett eget boende. Du arbetar aktivt och uppsökande för att hitta hyresvärdar och olika boendelösningar. Tjänsten omfattar även arbete med ensamkommande barn och unga. Dina dagliga uppgifter innefattar möten med sökande, kontakter med hyresvärdar, bemanning av bosättnings kundtjänst, nära samarbete med olika förvaltningar inom kommunen samt kontakt med Migrationsverket. Du arbetar tillsammans med arbetsmarknadssekreterare och handläggare inom försörjningsstöd eftersom en bra planering mot egen bostad och arbete är en förutsättning för god etablering. Ett starkt arbetsmarknadsperspektiv genomsyrar allt vi gör. Genom nära samverkan - både internt och externt - skapar vi förutsättningar för hållbara resultat och verklig förändring.
Arbetet är väldigt omväxlande och förutsätter att du är flexibel, en lagspelare, strukturerad och är en god ambassadör. Du ser fördelar med att samarbeta med olika aktörer och trivs med att ha en central roll. Du är bekväm med att representera och presentera bosättningsprocessens arbete i olika sammanhang.
Kvällsarbete kan förekomma vid bland annat möten med välgörenhetsorganisationer och andra samarbetspartners samt vid mottagande av nyanlända.
Arbetet förutsätter att du tror på att höga förväntningar leder till höga prestationer, att ställa krav är något positivt och att du i ord och handling tror på individens vilja och förmåga att göra egna val. Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten är det krav på universitetsstudier, t.ex. samhällsvetare, socionom, internationella relationer eller annan utbildning som bedöms lämplig för uppdraget. Vi söker dig som dessutom har erfarenhet av myndighetsarbete och förstår hur man navigerar inom regelverk. Vi söker dig som också har erfarenhet av att arbeta med flyktingar och nyanlända och förmågan att möta människor med olika bakgrund. Du har ett strukturerat arbetssätt, erfarenhet av liknande uppdrag och är van vid att självständigt planera och organisera ditt arbete - allt för att driva resultat och göra skillnad på riktigt. Då verksamheten är under ständig förändring förutsätter arbetet att du är flexibel, kreativ, har förmågan att fatta självständiga beslut och trivs med att arbeta inom en processtyrd verksamhet. Med ditt engagemang bidrar du till att utveckla verksamheten vidare och arbetar utifrån individens egna möjligheter och resurser. Du bidrar även till ett gott arbetsklimat. Därav lägga vi stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs, då tjänsten innebär besök och resor i arbetet.
Belastningsregister inlämnas i samband med intervju 2.Övrig information
Ansökningen sker via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/66".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1199) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, Enhet Myndighet
Mubarka Chaudhry 0708817209
