Erfaren UX Researcher - Göteborg

Vi söker en erfaren UX Researcher för ett uppdrag på 50% där du tillfälligt stöttar pågående användartester för två e-handelsplattformar, medan nuvarande lead är på ledighet.
I rollen kommer du
Koordinera och genomföra användarintervjuer på flera marknader (Sverige, Frankrike och Storbritannien).
Samarbeta med lokala kollegor för språk- och marknadsanpassade sessioner.
Analysera och sammanställa intervjuresultat till insikter som kan omsättas i konkreta förbättringar.
Hantera kommunikation med intressenter och säkerställer att forskningsresultaten levereras i tid.
Stötta prototyptester och insamling av feedback för Parts Store (beroende på när designen är färdigställd).
Arbeta utifrån befintligt material som testplan och intervjuguider.
Vi söker dig som
Har minst 8 års erfarenhet som UX Researcher
Har erfarenhet av kvalitativ forskning och användartester
Är van vid att arbeta tvärfunktionellt och i internationella sammanhang
Kan analysera och omsätta användarinsikter till tydliga rekommendationer
Har erfarenhet av e-handel och digitala kundresor
Omfattning och period 50 % från 13 november 2025 till 15 januari 2026 Plats: Göteborg
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
