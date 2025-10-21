Erfaren Trafiklärare, Vällingby
Är du utbildad & godkänd trafiklärare med behörighet B?
Vill du arbeta i en modern och elevfokuserad trafikskola där kvalitet, ansvar och utveckling står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Motiverar och coachar elever med energi och tålamod
Följer utbildningsplanen och säkerställer pedagogisk progression
Är tydlig, ödmjuk, stresstålig och punktlig
Kan undervisa på svenska och engelska
Är flexibel och kan arbeta eftermiddagar, kvällar och helger

Publicering: 2025-10-21

Om tjänsten
Timanställning
Minst 50% tjänstgöringsgrad
Arbetsplats: Fred Trafikskola, Vällingby - en väletablerad trafikskola med starkt fokus på elevens utveckling och trygghet
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: trafiklarare@fredtrafikskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fred Trafikskola AB
Vällingbyvägen 132
162 63 VÄLLINGBY

Körkort
