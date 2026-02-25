Erfaren trafiklärare, Vällingby
Fred Trafikskola AB / Lärarjobb / Stockholm Visa alla lärarjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fred Trafikskola AB i Stockholm
Trafiklärare sökes för kvälls- och helgarbete till Fred Trafikskola
Om oss
Fred Trafikskola i Vällingby är en trafikskola som sätter kvalitet och pedagogik i första rummet. Vi vet att yrket som trafiklärare handlar om så mycket mer än enbart tiden bakom ratten. Det är ett viktigt pedagogiskt hantverk där planering, individanpassning, uppföljning och elevcoachning är nyckeln till att bygga trygga och trafiksäkra förare. Nu växer vi och söker dig som delar vår syn på yrket.
Om tjänsten
Vi söker en engagerad trafiklärare för arbete under eftermiddagar, kvällar och helger enligt ett fast rullande schema.
I din roll kommer du att ansvara för hela utbildningsprocessen för dina elever. Detta innebär bland annat att:
Genomföra körlektioner med hög pedagogisk kvalitet.
Knyta ihop teori och praktik på ett sätt som anpassas efter varje enskild elevs behov.
Hantera löpande dokumentation, planering och uppföljning av elevernas framsteg.
Skapa en trygg, stöttande och professionell inlärningsmiljö.
Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för helheten i lärandet och är stolt över ditt yrke. För att vara aktuell för tjänsten krävs följande:
Du är utbildad och av Transportstyrelsen godkänd trafiklärare (B-behörighet).
Du har minst 2 års dokumenterad yrkeserfarenhet som trafiklärare.
Du har en stark pedagogisk förmåga och trivs med att möta människor från olika bakgrunder.
Anställningsvillkor
Ort: Vällingby, Stockholm
Omfattning: Deltid. Du kan välja mellan intermittent timanställning eller att arbeta som underkonsult via eget företag.
Arbetstider: Eftermiddagar, kvällar och helger (enligt rullande schema).
Tillträde: Omgående, eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Låter detta som en arbetsplats och ett upplägg för dig? Då vill vi gärna träffa dig!
Välkommen att skicka din ansökan bestående av CV och ett personligt brev till trafiklarare@fredtrafikskola.se
. Eftersom vi vill tillsätta tjänsten omgående sker urval och intervjuer löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Märk din ansökan med "Trafiklärare Vällingby" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: Trafiklarare@fredtrafikskola.se Arbetsgivare Fred Trafikskola AB
(org.nr 559275-8154)
Vällingbyvägen 132 (visa karta
)
162 63 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9761875