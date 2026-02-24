Erfaren Teamledare till iSales
2026-02-24
Din roll
Som teamledare hos iSales får du en nyckelroll i att driva försäljningen framåt och coacha ditt team mot gemensamma mål. Du ansvarar för att motivera, utveckla och kvalitetssäkra dina säljare - både individuellt och i grupp.
I dina dagliga arbetsuppgifter ingår att:
Hålla i dagliga uppstartsmöten
Samlyssna på säljsamtal och ge konstruktiv feedback
Säkerställa att säljteknik och produktkunskap håller hög nivå
Planera och följa upp utbildningsinsatser
Leda teamet mot tydligt uppsatta mål med beslutsamhet och engagemang
Ditt fokus är att skapa en stark laganda, främja individuell utveckling och bidra till ständiga förbättringar.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att ta nästa steg i din ledarskapskarriär inom en växande och dynamisk organisation. Vi tror på att utveckla våra ledare inifrån och erbjuder:
Dagligt mentorskap - tätt samarbete med produktionschef för din personliga utveckling
Stort inflytande - du är med och formar rutiner, utbildningar och processer
Karriärmöjligheter - utvecklas inom företaget på lång sikt
Fokus på dig - vi arbetar aktivt med dina yrkesmässiga och personliga mål
Det här är mer än ett jobb - det är en investering i din framtid.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en naturlig ledare med pedagogisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du motiveras av resultat, gillar att utveckla andra och har ett starkt eget driv.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 2 års erfarenhet av telefonförsäljning
Dokumenterad erfarenhet som teamledare, coach eller säljande coach
God datavana och erfarenhet av Officepaketet
Vi ser också att du är:
Flexibel och stresstålig
Resultatorienterad och noggrann
Självgående och initiativrik
En inspirerande lagspelare
Om iSales
iSales har i över två decennier varit en ledande aktör inom telemarketing i Sverige. Vårt uppdrag är att hjälpa Sveriges största varumärken att nå sina mål samtidigt som vi erbjuder våra medarbetare en plattform för framgång. Vi är stolta över vår innovativa kultur och satsar ständigt på att utveckla våra metoder med modern teknik. Hos oss får du chansen att växa, både professionellt och personligt.
Vill du vara med och göra skillnad?
