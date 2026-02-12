Erfaren systemutvecklare inom mjukvara
Syntronic är en ledande design- och utvecklingspartner inom avancerade tekniklösningar. Vi är stolta över att vara i framkant av teknologisk innovation och söker nu en erfaren systemutvecklare inom mjukvaruutveckling till vårt härliga team i Linköping.
Om rollen Som systemutvecklare inom mjukvaruutveckling på Syntronic kommer du att få möjlighet att arbeta med varierande uppdrag hos olika kunder. Du kommer att vara involverad i allt från design, programmering, testning och implementation av mjukvarulösningar. Vi använder moderna programmeringsspråk och ramverk såsom C#, Java, Python, .NET, och vi värdesätter erfarenhet av både SQL-databaser och NoSQL-databaser som MongoDB.
Hos oss får du arbeta med det senaste inom DevOps, CI/CD, och molntjänster som AWS, Azure eller Google Cloud. Vi arbetar i en agil miljö, där varje medarbetares input värdesätts.
Vad vi söker:
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom mjukvaruutveckling, IT eller liknande.
Minst 3 års erfarenhet av systemutveckling och mjukvaruutveckling, med djup kunskap inom något eller flera programmeringsspråk (t.ex. C#, Java, Python, .NET).
Kunskap inom databasutveckling och SQL, gärna med erfarenhet av NoSQL som MongoDB.
Erfarenhet av agil utveckling, Scrum, eller liknande metoder.
Erfarenhet av molntjänster som AWS, Azure, eller Google Cloud är ett stort plus.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift.
Känner du igen dig? Vi letar inte efter en perfekt lista av kvalifikationer, utan efter rätt person som vill utvecklas tillsammans med oss och våra kunder. Är du intresserad av att vara med och skapa framtidens lösningar? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team!
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Publiceringsdatum2026-02-12
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 12 mars. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
