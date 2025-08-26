Erfaren svetsare sökes!
2025-08-26
Tjänstebeskrivning
Är du en erfaren svetsare som finns tillgänglig för start omgående, då ska du fortsätta läsa för nu söker vi för kunds räkning en svetsare för ett långsiktigt uppdrag. Du kommer i första hand att köra svetsrobot men även moment av manuell svetsning ingår i arbetsuppgifterna. Övrigt verkstadsarbete som tex kapning och slipning förekommer. För rätt person kan uppdraget på sikt leda till en direktanställning hos kunden. Arbetstiden är förlagd till dagtid.

Kvalifikationer
För att passa i denna roll ser vi att du har:
• Tidigare erfarenhet av robotsvetsning antingen från utbildning eller arbetslivserfarenhet
• Tidigare erfarenhet av MIG-svetsning
• Vana av att läsa ritningar.
Du utför ditt arbete med noggrannhet och kvalitet och har ett säkerhetstänk i det du gör. Som person är du snabblärd, ansvarstagande och ordningsam. Det är även viktigt att du har lätt för att anpassa dig för nya situationer och är självständig i ditt arbete.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Du tjänsten önskas tillsättas omgående så skicka gärna din ansökan redan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullservice företag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.
NearYou ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Vårgårda AB Kontakt
Ida Blom ida.blom@nearyou.se Jobbnummer
9475339