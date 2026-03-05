Erfaren Servitör/Servitris
Mr Zwegro Bar AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-03-05
Vi är en restaurang och bar med svenskt koncept som öppnades i mars 2016. Allt som serveras här har en svensk anknytning. Vi specialiserar oss på öldryck som levereras från svenska små mikrobryggerier.
Vi serverar klassisk genuin husmanskost som alltid uppskattas av både unga och gamla, allt ifrån stekt fläsk med raggmunk till hemrullade köttbullar med hemlagat potatismos till en klassisk Biff Rydberg.
Restaurangen ligger centralt på Medborgarplatsen och har öppettider vardagar 15:00-23:00 och helgerna mellan klockan 15:00- 01:00.
Arbetsuppgifter:Vi letar efter en erfaren servitris/servitör som med glimten i ögat och ett leende på läpparna kan servera mat och dryck till våra gäster. Vi erbjuder en heltid eller deltidstjänst. Då vi just nu är många killar på arbetsplatsen ser vi gärna kvinnliga sökande.
Periodvis har vi högt tryck och många gäster som behöver beställa och serveras, därför bör du vara stresstålig och ha minst två års erfarenhet av servering, gärna från krogmiljö, där du har vana från att bära brickor med dryck.
Du behöver kunna tala och förstå svenska och engelska för att kunna ge våra gäster en god service.
Tjänsten är på heltid eller deltid. Arbetstiden är förlagd till kvällar och helger efter
kl 15.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Mr Zwegro Bar AB
(org.nr 559017-3505)
Folkungagatan 102
)
116 30 STOCKHOLM Jobbnummer
9780443