Erfaren projektingenjör till Program Gävle-Kringlan
2025-09-26
Vi söker projektingenjörer som vill arbeta aktivt inom projektledning i ett samhällsviktigt uppdrag.
Dina arbetsuppgifter
Som erfaren projektingenjör kommer du att stödja projektledaren i arbetet med planering och uppföljning av projektet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat uppföljning och revidering av tidplaner, ekonomiuppföljning i form av prognoser och fakturahantering, riskhantering samt koordinering av granskningar av projekterande konsults dokumentleveranser. Du ansvarar också för diarieföring, protokollskrivning med mera.
Det finns även möjlighet till egna ansvarsområden inom projektet, anpassade efter din vilja och kompetens, som du driver självständigt.
Projektet befinner sig i skede järnvägsplan, och som en del av projektledningen har du många externa kontakter med andra myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner som berörs av projektet. Detta kräver att du har en god förståelse och respekt för den påverkan våra projekt har på människor, miljö och samhälle. Vi gör Sverige närmare, men påverkar också Sverige på vägen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Gävle.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker i första hand via Skype och är planerade till vecka 44 och 45.
Du har en god kommunikativ förmåga och är en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra, vilket är viktigt eftersom rollen innebär många kontaktytor både internt och externt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och bidrar aktivt till att nå de gemensamma målen. Du är van att arbeta självständigt och strukturerat, och har en stark analytisk förmåga som hjälper dig att snabbt identifiera problem och hitta effektiva lösningar. Du är initiativrik och drivs av att ta ansvar för att övervinna utmaningar och driva arbetet framåt.
Vi söker dig som har;
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom teknik eller samhällsbyggnad
flera års aktuell erfarenhet som projektingenjör eller projektledare inom infrastrukturprojekt eller kommunal planering inom samhällsbyggnad, varav minst två års sammanhängande erfarenhet i ett projektskede
god erfarenhet och kompetens inom administrativt arbete
goda kunskaper i Office-paketet
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Körkort för personbil
Det är meriterande om du har;
kompetens om/i Trafikverkets rutiner och system för projektverksamheten, som t.ex. Exonaut, MS Project, PP, PDBI, C7 eller CDI
kompetens om planprocessen hos Trafikverket eller relevant motsvarighet inom kommunal verksamhet (detaljplaner, bygglov m.m.)
erfarenhet av entreprenadjuridik (AB, ABK)
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
