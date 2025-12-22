Erfaren MR röntgensjuksköterska
Vi expanderar och bygger ut MR-verksamheten och får fler nya toppmoderna MR kameror.
Vi söker därför nu en driven och erfaren röntgensjuksköterska med särskild kompetens inom MR till vår verksamhet.
Vårt erbjudande
Modern MR utrustning och en tekniskt avancerad miljö
Möjlighet att utveckla spetskompetens inom MR
Stabil arbetsgrupp med god bemanning
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med stort ansvar och varierande arbetsuppgifter. Du kommer tillstörsta delen vara placerad på MR. Undervisning och handledning av både kollegor och studenter ingår. Hos oss får du även möjlighet att arbeta väldigt brett då du även kommer att arbeta och rotera mellan klinikens olika modaliteter vid behov. Verksamheten bedrivs dygnet runt och är såväl akut som planerad.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi arbetar med avancerad MR diagnostik i ett kompetent och utvecklingsinriktat team. Arbetet kan komma innefatta andra modaliteter vid behov.
Som MR-röntgensjuksköterska hos oss arbetar du med:
Självständigt genomförande av MR undersökningar med den senaste tekniken.
Patientomhändertagande och säkerhetsrutiner kopplade till magnetisk resonans.
Kvalitetssäkring och utveckling av MR flöden.
Verksamheten är i tillväxt, vilket vi vill att du bidrar till teamet och möjlighet påverka ruiner, arbetssätt och framtida utveckling.
Arbetsgrupp
Vi arbetar i team inom röntgenkliniken och har även ett tätt samarbete med våra remitterande enheter vilket kräver god samarbetsförmåga. Hos oss får du arbeta med modern teknik och digitala arbetsflöden.
Här finns goda utbildningsmöjligheter både internt och externt. På kliniken finns även möjlighet att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt. Du kommer att få en individanpassad introduktion på klinikens olika modaliteter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska. Du ska ha dokumenterad och bred erfarenhet av arbete med MR. Som person är du engagerad, ansvarstagande och högt patientfokus. Du har en god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Arbetet kräver god samarbetsförmåga och en god kommunikation med teamet är därmed viktig. Du arbetar mot verksamhetens mål och har ett professionellt förhållningssätt.
