Erfaren miljökonsult - fladdermöss
Afry AB / Kemiingenjörsjobb / Solna Visa alla kemiingenjörsjobb i Solna
2025-09-30
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning av jobbet
Motiveras du av miljöfrågor och vill skapa en hållbar framtid tillsammans med oss? Brinner du för samhällsutveckling och miljö? AFRY kan erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt.
Inom affärsområde Environment & Sustainability erbjuder AFRY kvalificerade konsulttjänster inom miljöområdet. Våra kunder finns både inom den privata såväl som den kommunala och statliga sektorn. Vi erbjuder även vår miljökompetens till andra affärsområden inom AFRY.
Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Inom AFRY finns möjlighet att delta och driva teknikfrågor nationellt, där förorenade områden har ett eget teknikområde med kopplingar till universitet och forskning.
Vi hoppas att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer att göra av dig!
För tjänsten som erfaren miljökonsult med inriktning mot fladdermöss så söker vi dig som är biolog eller ekolog som kan arbeta självständigt med inventeringar, ljudanalys och rapportskrivning avseende fladdermöss. Arbetet bedrivs delvis i fält.Kvalifikationer
För att lyckas bra och trivas i rollen söker vi dig som har:
Eftergymnasial utbildning, antingen YH eller en akademisk naturvetenskaplig/teknisk utbildning med avlagd examen inom biologi, ekologi, miljöområdet eller motsvarande
Erfarenhet av konsultrollen och stor kunskap om fladdermöss
Mycket god samarbetsförmåga och intresse av att lära av andra samt att bidra med din erfarenhet
Ett analytiskt och strategiskt tänkesätt med god förmåga att se möjligheter och lösningar som adderar värde till våra kunder.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande, men inte ett krav, om du har erfarenhet av:
att genomföra naturvärdesinventeringar och naturmiljöbedömningar
att skriva miljökonsekvensbeskrivningar
att arbeta med kunder och andra intressenter för att diskutera och presentera uppdrag och ge rekommendationer
att ha arbetat som projektledare eller uppdragsledare
På AFRY lever vi efter våra värdeord: "Brave - Devoted - Team players" vilket även säger mycket om vem vi söker! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi värdesätter engagemang, flexibilitet och din förmåga att samarbeta med andra.
Ytterligare information
Vi erbjuder en arbetsplats och ett team som bäst kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt tillsammans!
AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som mår bra, både fysiskt som psykiskt, är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar - hinna lämna, hämta, träna, handla eller bara sova lite längre på morgonen.
Genom Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor! Vårt arbete med mångfald är ständigt pågående. En mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-10-31.
Kontaktperson för frågor:
Ivan Forsgren, Service Group Manager Mid East, Environment
Mail: ivan.forsgren@afry.com
Telefon: 073 088 43 83
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
